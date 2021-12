Gent wint niet zonder moeite bij OHL, 3 Leuvense kansen stranden op doelkader

OH Leuven - AA Gent in een notendop:

Tissoudali vindt ook in Leuven de weg naar de goal

AA Gent nam de partij vrijwel meteen in handen en dwong OHL in het defensief. Na vroege kansen voor Odjidja en Depoitre was het Tissoudali die de score opende, zijn schot dwarrelde via de voet van De Norre over doelman Rúnarsson in doel.

Pas na het tegendoelpunt kwam OHL voor het eerst in de buurt van de Gentse goal. Dat leverde bijna een bizarre gelijkmaker op: Depoitre wilde na een hoekschop de bal wegtrappen, maar het leer caprioleerde via het hoofd van Nurio tegen de dwarslat en botste net niet over de doellijn.

Daarna was het lang wachten op nieuwe opwinding. De wedstrijd lag ook een paar keer stil voor blessurebehandelingen. Pas met de rust in zicht kreeg het thuispubliek nog wat te zien, al waren het dan opnieuw kansen voor AA Gent. Rúnarsson pareerde pogingen van Nurio en Depoitre.