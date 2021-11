LIVE: Union moet achtervolgen na vroege goal van De Norre

Opmerkelijk beeld: de drie assistenten van Marc Brys moeten naar de zijlijn komen en worden daar even tot de orde geroepen door ref Verboomen. Het extra-sportieve eist even de hoofdrol op in deze wedstrijd.

eerste helft, minuut 27. Nielsen rakelings over! Union komt plots bijzonder dicht bij de gelijkmaker! Nielsen draait goed weg en haalt op de rand van de zestien stevig uit. Zijn schot zoeft rakelings over de lat. Hier komt OHL goed weg. .

11'

eerste helft, minuut 11. Union had het even moeilijk in de beginfase, maar komt stilaan toch in zijn ritme. De thuisploeg eist steeds meer balbezit op. .