Kompany rekent op Refaelov om Anderlecht de zege te schenken in Charleroi

Na het gelijkspel tegen Kortrijk heeft Anderlecht meer dan ooit nood aan een zege. Kompany voert drie wissels door in de basisploeg: Murillo (terug na schorsing), Amuzu en Refaelov komen in de ploeg. Harwood-Bellis start opnieuw op de bank.

vooraf, 19 uur 55. Murillo en Amuzu krijgen ook hun kans. Na het gelijkspel tegen Kortrijk heeft Anderlecht meer dan ooit nood aan een zege. Kompany voert drie wissels door in de basisploeg: Murillo (terug na schorsing), Amuzu en Refaelov komen in de ploeg. Harwood-Bellis start opnieuw op de bank. .

18:32

vooraf, 18 uur 32. Charleroi is in vorm. Charleroi verkeert de laatste weken in goede doen met 4 overwinningen in de voorbije 5 wedstrijden. Enkel bij leider Union ging het onderuit, met stevige 4-0-cijfers bovendien. Charleroi gaat tegen Anderlecht op zoek naar zijn 3e thuiszege op een rij. .