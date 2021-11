LIVE: Kan KV Mechelen stunt tegen Club Brugge bevestigen bij Cercle?

We zijn nu toch al 10 minuten aan het voetballen en het blijft wachten op de eerste voldragen aanval van de bezoekers. Cercle is tot nog toe baas.

eerste helft, minuut 10. We zijn nu toch al 10 minuten aan het voetballen en het blijft wachten op de eerste voldragen aanval van de bezoekers. Cercle is tot nog toe baas. .

eerste helft, minuut 6. Cercle Brugge gaat het meest in de aanval, KV Mechelen wordt toch een beetje weggedrukt. Johan De Caluwé in Sporza op Radio 1.

eerste helft, minuut 2. We noteren een eerste halve kans voor de thuisploeg. Velkovski dropt vanaf de rechterflank een vrije trap in de zestien, waar Da Silva iets moois in gedachten heeft. Helaas strookt de uitvoering niet met het plannetj van de Portugees. .

eerste helft, minuut 1. Aftrap. Een nieuwe week, een nieuw Brugge voor KV Mechelen. Na de stunt tegen Club Brugge is KVM vanavond aan de bak bij Cercle. De thuisploeg heeft de match op gang getrapt in het eigen Jan Breydel. .

vooraf, 17 uur 35. Vier wissels bij Cercle. In vergelijking met de wedstrijd van vorige week tegen Charleroi heeft Cercle Brugge-coach Yves Vanderhaeghe zijn elftal op 4 posities gewijzigd. Vanderhaeghe heeft vandaag geen plaats meer voor Vitinho, Sousa, Miangue en Millan. In hun plaats komen Utkus, Decostere, Velkovski en Deman aan de aftrap. .

vooraf, 12 uur 19. Cercle kon al 2,5 maanden niet meer winnen. Voor de laatste competitiezege van Cercle Brugge moeten we teruggaan naar 11 september. Zulte Waregem stond toen 25 minuten voor het einde nog 2-0 voor, maar Cercle zorgde nog voor een spectaculaire terugkeer. Eindstand 2-4. Sindsdien oogstte Cercle maar 2 punten uit 8 matchen. "Nochtans zijn we nog door geen enkele ploeg weggespeeld", zegt Cercle-coach Yves Vanderhaeghe. "We maken tegen elk team kans om te winnen, alleen scoren we niet." .