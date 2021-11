Antwerp zadelt KV Oostende op met een 0 op 15

De Antwerpse honger is nog niet gestild. Balikwisha dropt een heerlijke voorzet in de rug van de defensie, Benson mikt de bal van dichtbij op Hubert. Het had zomaar 4-0 kunnen staan.

Hubert voorkomt de 4-0. De Antwerpse honger is nog niet gestild. Balikwisha dropt een heerlijke voorzet in de rug van de defensie, Benson mikt de bal van dichtbij op Hubert. Het had zomaar 4-0 kunnen staan. . tweede helft, minuut 91.

88'

tweede helft, minuut 88. Hubert ziet er niet goed uit op een voorzet van Vines, maar krijgt bijstand van Jäkel. Oostende weet dat het over & out is, Antwerp komt weer naast Club Brugge in de stand. .