Standard wint intense Luikse derby tegen Seraing op een diefje vanaf de stip

Seraing - Standard in een notendop:

Scheidsrechter Bram Van Driessche had het vanavond erg druk met het uitdelen van gele kaarten. Maar liefst 13 stuks in totaal, waarvan 2 voor Sissako. Ook Seraing-coach Jordi Condom en Patrick Asselman, assistent van Standard-trainer Mbaye Leye, werden met geel bestraft.

Seraing maakt het spel, maar Standard scoort

Na 25 jaar eindelijk nog eens een Luikse derby in de eerste klasse tegen grote broer Standard, het leverde een vol Pairaystadion op in Seraing. De promovendus had nog wat recht te zetten na de bekeruitschakeling tegen Standard vorig seizoen en begon furieus. Bodart moest al na enkele minuten tussenbeide komen op een poging van Marius.

Standard liet het initiatief aan de thuisploeg en bakte er zelf weinig van. Tot Nadrani Muleka aantikte in de zestien en de bal na 20 minuten plots op de stip ging voor de bezoekers. Amallah stuurde Dietsch de verkeerde kant uit en mikte de bal door het midden: 0-1.

Standard nestelde zich daarna opnieuw in zijn afwachtende houding en hield al bij al makkelijk stand. Pas na ruim een halfuur kon Seraing nog eens echt voor gevaar zorgen. Bodart stond pal op een schot van Jallow en pareerde ook de herneming van Maziz.

Toen diezelfde Maziz Kilota alleen op doel afstuurde, was Bodart alweer bij de pinken. Met een risicovolle tackle kon hij de bal nog net voor de aanstormende aanvaller wegwerken. Vlak voor de rust dook Kilota opnieuw op na een verrassend snelle vrije trap, maar vanuit een scherpe hoek besloot hij over.