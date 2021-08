LIVE: Lang zet Club Brugge op voorsprong na stroompanne in Waregem

Het is nu al Club Brugge wat de klok slaat.

Het mag duidelijk zijn dat Zulte Waregem het zeker nog niet opgeeft, maar de eerste echte kans na de rust is voor Vanaken. Die legt de voorzet van Mata onbeholpen naast.

Vindt Essevee zijn puike voetbal van voor de panne terug, of snelt Club Brugge naar alweer een zege in Waregem?

eerste helft, minuut 61. Rust. Een stroompanne in de Elindus Arena kwam Club Brugge goed uit. Ervoor was Zulte Waregem gevaarlijker, maar erna werd de kampioen beter. Lang drukte dat overwicht uit in de score. .