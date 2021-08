Gouden drietand leidt ijzersterk Racing Genk voorbij OH Leuven

Racing Genk - OH Leuven in een notendop:

Bongonda bezorgt Genk droomstart

Dat was enkele minuten later weer het geval toen Onuachu een voorzet van Ito terugkopte tot bij Munoz, maar zijn schot werd nog net afgeblokt. Op het halfuur deed Onuachu het dan maar zelf. Van dichtbij knalde hij het doelnet bijna aan flarden, maar ook zijn treffer werd afgekeurd. Terecht dit keer, voor buitenspel.

Eindelijk weer fans in de Luminus Arena en die moesten zich vastklampen aan hun zitje, want vanaf het eerste fluitsignaal raasde een Genkse tornado door het stadion. Na nog geen 3 minuten stond de thuisploeg al op voorsprong na een aanval om duimen en vingers bij af te likken: Eiting met het hakje, Arteaga met de aflegger en Bongonda met de streep in de verste hoek.

Wervelende thuisploeg speelt OHL op een hoopje

Genk ging na de rust voort op zijn elan. Thorstvedt tussen de lijnen voor de geblesseerde Trésor bleek geen verzwakking, integendeel. De Noor profiteerde meteen van mistasten bij Maertens, Romo kon zijn schot nog net over doel tikken.

Aan de overkant liet Henry een zeldzame kopbalkans onbenut op een doorgekopte hoekschop en dat bleek even later een dure misser. Net voor

het uur werkte Dewaest een voorzet van Munoz niet goed weg en zo kon Onuachu van dichtbij genadeloos toeslaan: 2-0.

Genk en met name Bongonda bleef nadien jagen op de 3-0. Tot tweemaal toe werd hij perfect gelanceerd door de alweer ijzersterke Ito. Eerst ging hij te wijd om Romo heen en kon Ngawa zijn schot nog voor de doellijn keren, daarna besloot hij oog in oog met de doelman over doel.

Met nog 20 minuten te gaan gaf OHL nog eens een teken van leven, Vandevoordt moest aan de bak op schoten van Dewaest en de erg bedrijvige invaller Al-Taamari. Maar de aansluitingstreffer kwam er niet, een fabelachtig mooie 3e Genkse goal wél. Na een heerlijke combinatie over verschillende stationnetjes en een fraai hakje van Bongonda krulde Ito de bal knap binnen.

In de extra tijd zette Thorstvedt de kers op de taart. OHL liet zich wel erg makkelijk in de luren leggen op een vrije trap van Eiting. De Nederlander wipte de bal over het muurtje tot bij Thorstvedt en die nam Romo van dichtbij te grazen. Genk heeft zijn eerste thuiszege op zak, de fans in de Luminus Arena waren maar wat blij dat ze het weer allemaal live mogen meemaken.