Francky Dury: "Standard heeft nog altijd veel kwaliteit op het veld lopen"

09:19

vooraf, 09 uur 19. Dury verwacht een moeilijke wedstrijd. In de voorspellingen voor het seizoen werd Standard niet al te hoog ingeschat. Maar Francky Dury onderschat de Luikenaars allesbehalve. "Ik verwacht een moeilijke wedstrijd tegen dit Standard. Ondanks de veranderingen in de kern hebben ze toch nog heel wat kwaliteit in hun gelederen", blikt de coach van Zulte Waregem vooruit. .