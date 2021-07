LIVE: Seraing profiteert van flater in de Mechelse defensie

24' eerste helft, minuut 24. Het spel ligt opnieuw stil, nu voor een blessurebehandeling van Cissé. De ex-speler van KV Mechelen is slecht neergekomen bij een luchtduel. . Het spel ligt opnieuw stil, nu voor een blessurebehandeling van Cissé. De ex-speler van KV Mechelen is slecht neergekomen bij een luchtduel.

21' eerste helft, minuut 21. Seraing is intussen echt wel de betere ploeg geworden. Geert Heremans op Radio 1. Seraing is intussen echt wel de betere ploeg geworden. Geert Heremans op Radio 1

17' Probleem bij Coucke. Nog meer zorgen voor KV Mechelen? Coucke is blijven liggen na het doelpunt. Na wat oplapwerk lijkt hij verder te kunnen, maar het is niet van harte. . eerste helft, minuut 17. Probleem bij Coucke Nog meer zorgen voor KV Mechelen? Coucke is blijven liggen na het doelpunt. Na wat oplapwerk lijkt hij verder te kunnen, maar het is niet van harte.

15' eerste helft, minuut 15.

15' eerste helft, minuut 15. Seraing krijgt de 1-0 cadeau! Seraing komt op voorsprong na een enorme flater in de Mechelse defensie. Vinicius speelt de bal zomaar in de voeten van Maziz, die spitsbroeder Marius Mouandilmadji de 1-0 aanbiedt. . Seraing krijgt de 1-0 cadeau! Seraing komt op voorsprong na een enorme flater in de Mechelse defensie. Vinicius speelt de bal zomaar in de voeten van Maziz, die spitsbroeder Marius Mouandilmadji de 1-0 aanbiedt.

14' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 14 door Marius Mouandilmadji van RFC Seraing. 1, 0. goal RFC Seraing KV Mechelen 26' 1 0

14' eerste helft, minuut 14. Seraing is aan het groeien in de wedstrijd. Jallow mikt de bal centimeters naast. . Seraing is aan het groeien in de wedstrijd. Jallow mikt de bal centimeters naast.

9' eerste helft, minuut 9. Plaatsbal van Bernier. Ook Seraing laat zijn eerste kans noteren. Bernier krult de bal richting de benedenhoek, Coucke bokst weg. . Plaatsbal van Bernier Ook Seraing laat zijn eerste kans noteren. Bernier krult de bal richting de benedenhoek, Coucke bokst weg.

2' eerste helft, minuut 2. We hebben niet lang moeten wachten op de eerste doelpoging. Cuypers ontdoet zich knap van twee bewakers, zijn uithaal schuift naast. . We hebben niet lang moeten wachten op de eerste doelpoging. Cuypers ontdoet zich knap van twee bewakers, zijn uithaal schuift naast.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Scheidsrechter Wesli De Cremer fluit de wedstrijd op gang, het is de thuisploeg die aftrapt. . Aftrap Scheidsrechter Wesli De Cremer fluit de wedstrijd op gang, het is de thuisploeg die aftrapt.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:25 Er worden problemen met de VAR gemeld:. vooraf, 18 uur 25. Er worden problemen met de VAR gemeld:

18:01 Statistiek. De laatste officiële duels tussen Seraing en KV Mechelen dateren van het seizoen 1995-1996. De Luikenaars wonnen toen de beide confrontaties: 2-1 thuis en 1-4 in Mechelen. In juli vorig jaar was er ook nog een vriendschappelijke wedstrijd. Die eindigde op 0-0. . vooraf, 18 uur 01. Statistiek De laatste officiële duels tussen Seraing en KV Mechelen dateren van het seizoen 1995-1996. De Luikenaars wonnen toen de beide confrontaties: 2-1 thuis en 1-4 in Mechelen. In juli vorig jaar was er ook nog een vriendschappelijke wedstrijd. Die eindigde op 0-0.

17:54 vooraf, 17 uur 54. Het bescheiden Stade du Pairay verwacht vandaag zo'n 1.500 toeschouwers voor de eerste thuismatch van Seraing. . Het bescheiden Stade du Pairay verwacht vandaag zo'n 1.500 toeschouwers voor de eerste thuismatch van Seraing.

17:45 vooraf, 17 uur 45. Ik hoop nog op minstens vier versterkingen, maar ik heb er vertrouwen in dat we ook met de huidige kern een goede wedstrijd kunnen spelen vandaag. Jordi Condom, coach Seraing. Ik hoop nog op minstens vier versterkingen, maar ik heb er vertrouwen in dat we ook met de huidige kern een goede wedstrijd kunnen spelen vandaag. Jordi Condom, coach Seraing

17:40 vooraf, 17 uur 40. Seraing zonder Lahssaini en Sambu. Jordi Condom zag vorige week Lahssaini en Sambu uitvallen. Vooral de blessure van Lahssaini, die zes tot acht weken out is met een knieblessure, is een flinke streep door de rekening van de promovendus. De vrijgekomen plaatsen in de basis worden ingenomen door Kilota en Cissé. . Seraing zonder Lahssaini en Sambu Jordi Condom zag vorige week Lahssaini en Sambu uitvallen. Vooral de blessure van Lahssaini, die zes tot acht weken out is met een knieblessure, is een flinke streep door de rekening van de promovendus. De vrijgekomen plaatsen in de basis worden ingenomen door Kilota en Cissé.

