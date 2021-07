Racing Genk verliest spektakelmatch met 3-4 van KV Oostende

Na een bij wijlen overrompelende wedstrijd van Genk is het toch KV Oostende dat de volle buit pakt! Genk scoorde 3 keer en miste nog meer kansen, maar de bezoekers waren dodelijk efficiënt vanavond.

Vanop een meter of 25 wil Bongonda de wedstrijd weer openbreken met een pegel, maar zijn schot zoeft zuim een meter over het doel van Hubert.

tweede helft, minuut 83. Bongonda opportunistisch. Vanop een meter of 25 wil Bongonda de wedstrijd weer openbreken met een pegel, maar zijn schot zoeft zuim een meter over het doel van Hubert. .

79'

tweede helft, minuut 79. KV Oostende zowaar op voorsprong! Wanneer Genk een hoekschop niet meteen wegkrijgt, mist Rocha zijn schot vanuit de tweede lijn helemaal. Dat is geen ramp, want Jäkel verlengt die afzwaaier met het hoofd in doel! .