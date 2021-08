AA Gent gooit dubbele bonus te grabbel tegen Beerschot en blijft gefrustreerd achter

AA Gent - Beerschot in een notendop:

Castro-Montes opent de score voor Gent

Beerschot poetst dubbele achterstand nog weg

De tweede helft kon niet beter beginnen voor AA Gent. Tissoudali dolde met ex-ploegmaat Frans en prikte de 2-0 netjes voorbij een kansloze Vanhamel.

Opdracht volbracht voor Gent? Neen, want Beerschot toonde zich weerbaar en ging meteen op zoek naar de aansluitingstreffer. Suzuki en Coulibaly stuitten nog op Bolat, maar een kwartier voor tijd was het wel raak: Sanyang maakte er na een knappe individuele actie 2-1 van.

Gent was amper bekomen of het kreeg al een tweede draai om de oren. Holzhauser zette Noubissi alleen voor Bolat en de invaller miste niet. Pijnlijk voor AA Gent, dat in de slotfase niet meer in staat bleek om nieuw puntenverlies af te wenden. Eindstand 2-2, een gewonnen punt voor Beerschot, twee verloren punten voor Gent.