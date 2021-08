KV Kortrijk jaagt op 6 op 6, Antwerp zoekt naar eerste punten

10:26

vooraf, 10 uur 26. KVK-speler van het Seizoen is terug. Bij KV Kortrijk beschikt coach Luka Elsner over een volledig fitte spelersgroep. Gilles Dewaele is fit na een blessure aan zijn adductoren, hij was "De Kerel van het Seizoen" vorig jaar. Ook centrale verdediger Trent Sainsbury is speelklaar. Daardoor zal Elsner keuzes moeten maken in het hart van de verdediging, met ook Derijck en Radovanovic. .