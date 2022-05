LIVE: Sluit Union - met bankzitter Vanzeir - wonderseizoen af met thuisoverwinning tegen Antwerp?

Moris lanceert Mitoma met een knappe lange bal. De Japanner probeert de zestien in te duiken, maar Yusuf staat goed pal om het gevaar de kiem in te smoren.

Voorlopig krijgen we aan afwachtende openingsfase te zien in Brussel. Beide ploegen kijken nog een beetje de kat uit de boom.

De grootste verrassing is dan weer dat Dante Vanzeir plaats moet nemen op de bank. De aanvaller verkeert niet in de beste vorm en moet zich dus tevreden stellen met een mogelijke rol als invaller.

vooraf, 15 uur 10. Heeft Union de nieuwe Profvoetballer van het Jaar in zijn rangen? Zoals elk seizoen wordt opnieuw de trofee van Profvoetballer van het Jaar uitgereikt. Opvallend: met Vanzeir, Undav, Teuma en Nielsen heeft Union 4 gegadigden in de rangen. Landskampioen Club Brugge moet zich dan weer tevreden stellen met 2 kandidaten: Vanaken en De Ketelaere. Antwerp-doelman Jean Butez, Ebbenhouten Schoen Tarik Tissoudali (AA Gent), Genkenaar Junya Ito, OHL-aanvoerder Xavier Mercier en Truienaar Christian Brüls zijn de overige genomineerden. .

Het belangrijkste voor mezelf is hoe de groep er zal uitzien, want ik ben verliefd geworden op deze groep.

clock 17:55

vooraf, 17 uur 55. Mazzu denkt nog niet aan volgend seizoen. Op de persconferentie voor de laatste partij van een knap seizoen, gaf Felice Mazzu aan dat hij nog niet aan de toekomst denkt. "Ik denk nog niet aan volgend seizoen, omdat we zondag nog een wedstrijd hebben die we graag willen winnen." "We zullen wel zien wat er komt", zei de trainer van de vicekampioen. "Ik moet eerst nog overleggen met de clubleiding, want er zijn verschillende elementen in het spel." "Het belangrijkste voor mezelf is hoe de groep er zal uitzien, want ik ben verliefd geworden op deze groep. Het gebeurt als trainer misschien maar een keer in je carrière dat je een groep als deze krijgt, dus je moet alle elementen goed overwegen." .