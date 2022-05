KV Mechelen lijkt uitgeteld voor Europees ticket na nederlaag in Gent

Rob Schoofs (KV Mechelen): "De ontgoocheling is natuurlijk groot. We hadden hier een resultaat moeten halen om nog verder te strijden voor winst in de play-offs, maar dat is niet gelukt. Nochtans had de wedstrijd, net als vorige week, ook in ons voordeel kunnen uitdraaien."

"Wij proberen altijd te voetballen. En dat is ook nu heel goed gelukt. We hebben kansen gehad, maar die gaan niet binnen. We hebben ook een mooi doelpunt gescoord, maar dat wordt afgekeurd. En dan krijgen we op het einde een goal tegen op een stilstaande fase. Dat vat een beetje ons seizoen samen: we spelen een goed seizoen, maar net niet voldoende om mee te spelen bij de grote jongens."