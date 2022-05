Hattrick afgekeurd: Charleroi moet vrede nemen met punt na chaotisch slot tegen Genk

Charleroi - Genk in een notendop:

Charleroi woest over gelijkmaker

Het venijn zit hem de laatste tijd duidelijk in de staart in wedstrijden van Genk. Vorige week pakte het in het slot nog 3 punten tegen KV Mechelen. Vanavond verspeelde het de zege in Charleroi.

Knettergekke slotfase

Charleroi in de touwen, denk je dan. Dat was echter buiten het doorzettingsvermogen van de Carolo's gerekend. Morioka stuurde Bayo heerlijk het straatje in en die maakte er 2-2 van.

De 1-1 was een feit en Genk ging op zoek naar meer. Eerst redde Koffi, die eerder misschien aan rood ontsnapte, nog fenomenaal. Enkele tellen later was de doelman kansloos op de rebound van Thorstvedt. Nog zo'n wissel die zijn vruchten afwierp.

Still: "Volgende week drie punten die we vandaag verdienden"

Genk had kunnen winnen, Charleroi had kunnen winnen. Beide coaches bleven dan ook met gemengde gevoelens achter. "Ik vind het jammer", opende Genk-coach Bernd Storck. "Als je 2-1 voor staat, mag je het niet weggeven. Maar uiteindelijk mogen we nog blij zijn met 2-2."

"We willen altijd de drie punten, maar nu zijn we tevreden met een punt. Je hebt soms ook een beetje geluk nodig. We concentreren ons nu op de terugwedstrijd op dinsdag."

Edward Still was dan weer "vooral fier" op de reactie van Charleroi. "We hebben zeer goed gespeeld. Je zag de facetten waar we aan hebben gewerkt deze week. Dit moet iedereen vertrouwen geven."

"Dit was het gezicht dat we elke week moeten tonen. Met dit voetbal kunnen we elke tegenstander in de problemen brengen. We gaan dinsdag voluit voor de drie punten tegen Genk die we eigenlijk vandaag verdienden."