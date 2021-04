Yari Verschaeren trapt Anderlecht naar Champions' play-offs

STVV - Anderlecht in een notendop:

Anderlecht controleert de partij, maar scoort niet

Halverwege de eerste helft begon STVV stilaan een woordje mee te praten. Zo ontstond er voor paars-wit meer ruimte om te counteren, en dat leverde meteen ook de grootste kansen op. Murillo mikte na een flinke rush in het zijnet, even later trapte de doorgebroken trapte Verschaeren de allerbeste kans naast.

Vincent Kompany rekende voor de beslissende partij tegen STVV op dezelfde elf als tegen Antwerp en Club Brugge. Die begonnen ook op Stayen prima aan de partij, met hoge pressing en veel balbezit, maar het was toch twintig minuten wachten op het eerste schot tussen de palen. Een plaatsbal van Ashimeru eindigde in de handen van Steppe.

Yari Verschaeren breekt de ban in de slotfase

Hetzelfde verhaal in de tweede helft: Anderlecht behield de controle over de partij, maar morste met de kansen. Lokonga en Murillo misten het kader, de ingevallen Amuzu vond Steppe op zijn weg. Intussen kwam het nieuws dat concurrent Oostende zelf op achterstand was gekomen, en dus konden Kompany en co al wat rustiger ademen.

STVV kwam in de tweede helft nauwelijks nog in de buurt van Wellenreuther en beperkte zich tot het verdedigen van de 0-0. Dat leek ook te gaan lukken, tot Lavalée tien minuten voor tijd knullig balverlies leed. Anderlecht bracht de bal met een paar snelle tikken tot bij Verschaeren, die paars-wit bevrijdde en de 0-1 tegen de touwen prikte.

Opdracht volbracht voor Anderlecht, dat na een bewogen seizoen de reguliere competitie toch als derde afsluit en samen met Club Brugge, Antwerp en Racing Genk naar de Champions’ play-offs mag. Voor STVV zit het seizoen erop.