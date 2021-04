Mirakel voor Waasland-Beveren: het wendt rechtstreekse degradatie af

Oud-Heverlee Leuven - Waasland-Beveren in een notendop

Beveren overleeft vroeg Leuvens offensief

Op wilskracht klauwden de Leeuwen van Waasland-Beveren zich in de wedstrijd. Koita, opnieuw in de basis, waarschuwde de thuisploeg met een knal in het zijnet en Heymans - zij het in buitenspel - wipte een lobje net over de lat. Kilometervreter Verstraete zorgde voor de doorbraak. Hij pakte de voorzet van Schryvers aan, draaide zich vliegensvlug en vond het piepkleine gaatje in de korte hoek.

Ondanks de inzet hadden die van Beveren niet meteen last van de zenuwen, het botste in het eerste kwartier simpelweg op een frisser voetballend Leuven. Sowah mikte net te hoog na een vloeiende aanval over Henry en Mercier. Diezelfde Sowah probeerde het nog twee keer en ook Tamari deed een duit in het zakje met een plaatsbal die net langs de paal scheerde.

Verstraete is met twee doelpunten de held

Die van Beveren bleven zich echter vol concentratie richten op hun eigen taak. Er viel een leuke kans uit de lucht voor Nilsen, maar die kraakte zijn schot. Toen Frey de bal wel vol op zijn slof kreeg, lag Romo dan weer in de weg. Ook de rebound van Koita geraakte niet voorbij de doelman van OHL. Henry, de Leuvense prijsschutter, kwam slechts één keer in het stuk voor. Met een kopbal in gestrekte duikvlucht voltrok hij ei zo na het vonnis van Waasland-Beveren.



De bezoekers overleefden en klommen zelfs opnieuw op voorsprong. Opnieuw was Verstraete de afwerker, de afgemeten voorzet kwam ditmaal van Schryvers. Terwijl op Jan Breydel de kansen voortdurend keerden, zocht Beveren naar zekerheid over zijn eigen driepunter. Romo weigerde echter zijn medewerking. De Venezolaan bleef oog in oog met Sinani overeind en pakte met een dubbele wondersave uit op pogingen van Schoonbaert en Wuytens.

Het nieuws van de aanstaande nederlaag van Moeskroen sijpelde snel door tot aan Den Dreef. Met dichtgeknepen billen en volledig afgebeten vingernagels sloeg Beveren zich door een zenuwslopend slot. Het weerde elke aanval van Oud-Heverlee Leuven af. De beste mogelijkheden waren zelfs nog voor Waasland-Beveren. Romo stopte ternauwernood een verre poging van Frey en invaller Efford verknoeide nog twee counters, maar kwalijke gevolgen had het niet meer.

Beveren mag zich ondertussen de Houdini van 1A noemen, want voor de zoveelste keer ontsnapt het op het nippertje aan de degradatie. Helemaal gered is de fusieploeg natuurlijk nog niet, want er wachten nog twee barrageduels tegen Seraing. OHL sluit een puik seizoen af in mineur en is helemaal uitgespeeld.