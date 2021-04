Zulte Waregem toont 2 gezichten, maar sprokkelt wel 3 gouden punten

Zulte Waregem-Eupen in een notendop

Fluks Eupen ligt boven in 1e helft

"Als we 7 op 9 halen zitten we zeker in Play-off II", herhaalde Francky Dury voor de match. Maar Eupen wou Zulte Waregem de eerste 3 punten daarvan niet op een schoteltje aanbieden.

Halfweg de 1e helft was het al van dat: Stef Peeters zag zijn afgeweken vrije trap in doel verdwijnen. Bij Zulte Waregem waren ze wel verbolgen, omdat De Bock volgens hen geen overtreding had begaan.

Beide teams tapten daarna kansen bij de vleet, al lag Eupen wel boven. Net voor de rust moest Bostyn een uitstekende redding uit zijn mouw schudden om Prevljak van de 0-2 te houden.