Leider Club Brugge brengt vanavond een bezoekje aan KV Kortrijk

vooraf, 11 uur 30. Kortrijk straks zeker van het behoud? KV Kortrijk draait een grijs seizoen en bekleedt de 14e plaats in de stand. Het heeft een marge van 7 punten op nummer 17 Cercle Brugge en kan na dit weekend dus zeker zijn van een verlengd verblijf in 1A. Een plekje in Play-off II is overigens nog niet uitgesloten, maar dan zal KVK een stevige eindsprint op de mat moeten toveren. .