Club Brugge imponeert niet, maar Kortrijk kan niet profiteren

Club Brugge heeft na de interlandbreak opnieuw aangeknoopt met de zege. Vanaken zette een kwartier voor tijd de winnende penalty om. Een hard verdict voor Kortrijk, dat lange tijd de evenknie was van de kampioen. Luka Elsner was niet te spreken over de penaltyfase. "Er is een verschil tussen iemand raken of duwen. Anders moeten we het spel elke 5 seconden stilleggen", zegt de KVK-coach.