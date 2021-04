10 Cercle-spelers steken felbevochten driepunter op zak tegen Beerschot

Cercle Brugge - Beerschot kort samengevat

Cercle Brugge wordt beloond voor zijn scherpte

Beerschot bleef lummelen en ontsnapte toen Deman alleen voor doel zijn controle miste. De 2-0 viel toch toen Sanusi indommelde en een strafschop weggaf. Ugbo jaste goal nummer 13 van zijn zestien er zonder twijfelen in. Cercle Brugge zat op rozen, tot het licht uitging in de bovenkamer van Velkovski. De Bulgaar kreeg eerst geel voor een regelrechte aanslag, maar Van Driessche corrigeerde naar donkerrood nadat hij de beelden grondig had herbekeken.

De bezoekers klommen ook al vroeg bijna op voorsprong toen Velkovski een hoekschop van Holzhauser nogal onhandig tegen zijn eigen doelpaal werkte. Veel meer had een sloom Beerschot echter niet te bieden in het eerste halfuur. Cercle nam het initiatief, al bleef het omzichtig te werk gaan. Die aanpak werd beloond toen Bates het duel won en Biancone het laatste tikje gaf: 1-0 na amper 20 minuten.

Beerschot kan tien man niet ontwrichten

Een paar minuten later had het geloof bij groen-zwart een nieuwe knauw kunnen krijgen, maar Dom knikte tegen de paal en Suzuki kon de rebound niet benutten. Vlak na de rust kwam de aansluiting er toch. Van den Bergh kopte de vrije trap van Holzhauser tegen het net, en bij Cercle vreesden ze al een herhaling van het scenario-Charleroi.

In december had de vereniging immers al eens een 2-0 te grabbel gegooid na een uitsluiting, maar dat zou deze keer niet gebeuren. Cercle overwon zijn angsten en begon opnieuw wat beter te voetballen. Beerschot liet het ook toe, want er stond nog genoeg tijd op de klok om de achterstand weg te poetsen. Die keuze zou de bezoekers zuur opbreken.

Pas in het slot toonden de Ratten weer hun tandjes. Holzhauser strooide de afgemeten voorzetten in het rond, maar Suzuki en Van den Bergh vingen er weinig of niks mee aan. Toen Van Driessche een mogelijke strafschopfout van Bates wegwuifde, was het helemaal afgelopen.

Cercle Brugge wipt dankzij deze felbevochten driepunter over de rode lijn, maar moet nog afwachten wat Moeskroen vanavond doet tegen Charleroi. Beerschot moet in de race voor de play-offs bang achteromkijken en dreigt na een razend begin van de competitie zonder beloning achter te blijven.