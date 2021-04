Anderlecht knokt voor POI, Vercauteren vs Kompany is match in de match

11:53

vooraf, 11 uur 53. Kompany: "De realiteit is dat we moeten knokken". Anderlecht is met een 9 op 9 altijd zeker van een plaats in de top 4. "Maar met hoe de competitie dit jaar verloopt, zou elke club met 9 op 9 nog ver in het klassement geraken", nuanceert Kompany. "Niemand zal er geld opzetten dat alles volgens plan verloopt." "Of we als Anderlecht niet moeten gaan voor 9 op 9? Natuurlijk, we spelen elke match om te winnen. Maar ik begrijp het huis heel goed. Voor het seizoen zijn ze hier tevreden met 34 maal 3 punten. Maar de realiteit is nu dat we elke match moeten knokken. Het Anderlecht van vroeger en van vandaag moeten we niet vergelijken." .