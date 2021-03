KV Oostende slaat pas toe in de extra tijd met gouden goal van Gueye

Moeskroen - KV Oostende in een notendop:

Koffi blundert, maar VAR keurt treffer Sakala af

Oostende kon zich wat steviger in de top 4 nestelen, Moeskroen kon dan weer een stap richting behoud zetten. Genoeg inzet voor beide ploegen dus, maar het verschil in het klassement werd al snel duidelijk op Le Canonnier. Koffi moest al na enkele minuten aan de bak op een volley van Capon.

Maar hoewel een flink gewijzigd Oostende domineerde bleven nieuwe kansen uit voor de bezoekers. Halfweg de eerste helft kwam Moeskroen zelfs gevaarlijk opzetten. Na een knappe borstcontrole haalde Lepoint stevig uit, Hubert ging goed plat.

Oostende moest het vooral van afstandsschoten hebben. Slechts één keer moest Koffi daarbij zijn kunnen tonen op een knal van Hjulsager. Kort voor de rust ging de Moeskroen-doelman plots helemaal de mist in op een hoekschop. Sakala profiteerde, maar zijn treffer werd op aangeven van de VAR afgekeurd voor buitenspel van Theate.

Een discutabele beslissing, waar ze bij Oostende niks van begrepen. De thuisploeg had er minder moeite mee en kon met de rust in zicht zowaar nog even dreigen. Een kopbal van Tabekou ging nip over.