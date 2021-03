Leider Club Brugge ontvangt nummer 2 Antwerp: "Maar spannend wordt het niet meer"

"Dat is toch een zeer stevig programma en Antwerp kent ook veel ups en downs. Ze zullen vanmiddag hun beste niveau moeten halen om Club iets in de weg te leggen."

vooraf, 10 uur 18. "Nog een zeer stevig programma voor Antwerp". Antwerp staat 2e, maar is ook nog niet zeker van Play-off I. "Het heeft ook een moeilijk programma", merkt Wim De Coninck op. "Het speelt nu tegen Club Brugge, ontvangt rechtstreekse concurrenten Anderlecht en Racing Genk nog en moet tussendoor naar Moeskroen, dat vecht tegen de degradatie." "Dat is toch een zeer stevig programma en Antwerp kent ook veel ups en downs. Ze zullen vanmiddag hun beste niveau moeten halen om Club iets in de weg te leggen." .

10:16

vooraf, 10 uur 16. Eigenlijk mag je dit geen topper noemen. Dit is vooral een belangrijke match voor Antwerp, want Club wordt zeker kampioen. De enige vraag die nog rest, is hoe groot de voorsprong zal zijn. Club heeft even een dipje gehad, maar spannend zal het niet meer worden. Analist Wim De Coninck bij Radio 1.