Standard schenkt Moeskroen gouden driepunter met strik eromheen

Christophe Lepoint boekte met Moeskroen een erg belangrijke zege. "Het was collectief een goede wedstrijd. Misschien is dit het keerpunt van ons seizoen. We hebben nu vijf punten voorsprong op Beveren."

"Het was een moeilijke match. We hebben net als vorige week een blok neergezet, en nu hebben we het 95 minuten volgehouden", lachte de tweevoudige Rode Duivel. "We houden de nul, dat is goed voor Hervé en de verdediging."

"Dit doet deugd, met alles wat zich op de club heeft afgespeeld en in de pers is gezegd", verwees Lepoint naar de loonkwestie in Moeskroen. "Dat was lastig voor de groep. Voor de match kregen we het bericht dat er volgende week betaald zou worden. Wij doen ons werk op het veld en wachten verder af."

Is Moeskroen op weg naar de redding? "Als we niet laatste worden, is het goed voor mij. We moeten hier en daar nog een paar puntjes halen en dan is die laatste plaats voor een andere ploeg. De barrages worden lastig tegen de tweede uit 1B, die ook een hoog niveau haalt."

Voorts had Lepoint nog lovende woorden voor zijn doelman. "Hervé speelt sinds het begin van de competitie sterk. Hij is een monster in doel. Het deed hem pijn dat we steeds doelpunten slikten op het einde van matchen. Deze nul zal hem plezier doen."