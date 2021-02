Eupen doet gouden zaak in degradatiestrijd met driepunter bij STVV

“We speelden een mindere 1e helft. We waren heel onzeker aan de bal en durfden niks te creëren. Maar we hadden wel controle en kregen zelfs nog de beste kans. Op een weggegeven hoekschop kregen we dan die goal binnen en dat was een domper. In de 2e helft zijn we er wel voor gegaan en begonnen we vooruit te voetballen. Het kantelmoment was het buitenspel bij onze gelijkmaker. Ik denk dat Mboyo met zijn dikke teen buitenspel stond. De rode kaart was terecht, daar moeten we niet over zeuren. We hebben met 10 nog heel verdienstelijk gespeeld en zelfs meer gebracht dan in de 1e helft. Niemand is blij met 1 op 12. In elke wedstrijd zaten er wel kantelmomenten waardoor we de punten niet pakken. Vandaag was dat het terecht afgekeurde doelpunt. Op die momenten zit het ons nu niet mee. Zo is het moeilijk om een resultaat te spelen.”