LIVE: KV Mechelen moet achtervolgen na penaltytreffer van Gueye

De wedstrijd ligt even stil voor een blessurebehandeling van de lijnrechter. Hij werd ongelukkig onderuit gehaald door de vallende Theate, maar de schade lijkt mee te vallen.

tweede helft, minuut 59. Lijnrechter onderuitgehaald. De wedstrijd ligt even stil voor een blessurebehandeling van de lijnrechter. Hij werd ongelukkig onderuit gehaald door de vallende Theate, maar de schade lijkt mee te vallen. .

Mrabti blijft het proberen, maar voorlopig is zijn wedstrijd geen succes. Hij snijdt goed naar binnen en knalt maar nipt over de lat

tweede helft, minuut 58. Mrabti blijft het proberen, maar voorlopig is zijn wedstrijd geen succes. Hij snijdt goed naar binnen en knalt maar nipt over de lat .

Vrancken grijpt in en haalt Storm naar de kant. Shved is zijn vervanger.

tweede helft, minuut 55. Vrancken grijpt in en haalt Storm naar de kant. Shved is zijn vervanger. .

KV Mechelen komt plots dicht bij de gelijkmaker. Bijker haalt de achterlijn en legt de bal goed achteruit. Mrabti laat de lage voorzet passeren en zo krijgt Schoofs een uitgelezen kans, maar zijn schot wijkt af op Theate en verdwijnt net naast. Meer dan een hoekschop houdt KVM er niet aan over, hier was veel meer mee te doen.

tweede helft, minuut 54. Schoofs laat het liggen. KV Mechelen komt plots dicht bij de gelijkmaker. Bijker haalt de achterlijn en legt de bal goed achteruit. Mrabti laat de lage voorzet passeren en zo krijgt Schoofs een uitgelezen kans, maar zijn schot wijkt af op Theate en verdwijnt net naast. Meer dan een hoekschop houdt KVM er niet aan over, hier was veel meer mee te doen. .

Bij Oostende claimen ze alweer een penalty voor hands, maar dit keer gaat scheidsrechter Put er niet op in. Terecht, de herhaling toont dat de bal op de heup en niet de arm van Schoofs landde.

tweede helft, minuut 49. Geen tweede penalty. Bij Oostende claimen ze alweer een penalty voor hands, maar dit keer gaat scheidsrechter Put er niet op in. Terecht, de herhaling toont dat de bal op de heup en niet de arm van Schoofs landde. .

De mist is nog niet opgetrokken bij de start van de tweede helft en dus gaan we voetballen met een fluogele bal.

tweede helft, minuut 46. 2e helft. De mist is nog niet opgetrokken bij de start van de tweede helft en dus gaan we voetballen met een fluogele bal. .

45+1'

eerste helft, minuut 46. Rust. Terwijl de mist steeds dikker wordt in de Diaz Arena mogen beide ploegen even gaan rusten. Oostende leidt de dans dankzij een penaltydoelpunt van Gueye. KV Mechelen had pech, Mrabti trof tot 2 keer toe het doelkader. .