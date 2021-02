Zulte Waregem houdt de top 4 in het vizier met derbyzege op Kortrijk

KV Kortrijk - Zulte Waregem in een notendop:

KV Kortrijk speelt voorsprong snel weer kwijt

Ook na de gelijkmaker was Zulte Waregem baas over de wedstrijd, al bleef het aantal doelkansen beperkt. KV Kortrijk vond geen antwoord op het spel van de bezoekers en mocht blij zijn met een gelijke stand bij de rust.

Zulte Waregem, dat net voor de goal ook Govea geblesseerd had zien uitvallen, was niet aangeslagen en reageerde razendsnel. Man-in-vorm Bruno sneed door de defensie en dwong Derijck tot een overtreding: penalty. Bruno klaarde zelf de klus en maakte er met zijn 17e van het seizoen 1-1 van.

Zulte Waregem startte met veel vertrouwen in de derby en loste al na drie minuten een eerste waarschuwingsschot, Vossen dwong doelman Ilic meteen tot een prima ingreep.

Chory schenkt Zulte Waregem de volle buit

Na de pauze kregen we toch even een ander Kortrijk te zien. Chevalier ging voorop in de strijd en versierde twee kansen, maar de Fransman stuitte tweemaal op Bostyn.

Lang duurde de opflakkering van de thuisploeg niet. Zulte Waregem herstelde de orde en zette zijn overwicht halfweg de tweede helft ook om in een voorsprong. Dompé leverde de assist vanaf de linkerflank, Chory nagelde de bal in één tijd in het dak van het doel.

Toen Kortrijk een kwartier voor tijd met Selemani ook nog zijn meest creatieve speler zag uitvallen, leek het over en uit voor de thuisploeg. Toch forceerde KVK nog één grote kans om een punt uit de brand te slepen, maar Gueye kopte pal in de handen van Bostyn.

Zulte Waregem kwam niet meer in de problemen en pakte zo de volle buit in Kortrijk, goed voor een voorlopige vijfde plaats in het klassement. Kortrijk blijft na een bleke prestatie hangen op de dertiende plek.