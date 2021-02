Cercle Brugge doet gouden zaakje met winst in degradatieduel

Cercle Brugge - Waasland-Beveren in een notendop:

Waasland-Beveren kan goede start niet verzilveren

Cercle Brugge begon aarzelend aan de partij en moest het initiatief aan de bezoekers laten. Waasland-Beveren dreigde in het openingskwartier met een schot van Frey, dat door Didillon in twee tijden werd gepakt.

Na de gedwongen wissel van de geblesseerde Albanese werd het ook bij Waasland-Beveren allemaal wat minder en ging de wedstrijd op slot.

Het was wachten op een klasseflits, en die kregen we net voor het halfuur van Leonardo Da Silva Lopes. De Portugese spits van Cercle vuurde een kanonskogel af van buiten de zestien meter, waar doelman Gabriël, die de geblesseerde Jackers verving, geen verhaal tegen had: 1-0.

Cercle rook bloed en begon plots een pak aanvallender te spelen. Deman probeerde de voorsprong snel te verdubbelen, maar besloot naast. Waasland-Beveren krabbelde pas met de rust in zicht weer overeind. Een vrije trap van Koita net voor de pauze strandde in het muurtje.