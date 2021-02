OH Leuven kan nog een keer winnen, zelfs met z'n tienen

OHL – KV Kortrijk in een notendop:

Man van de wedstrijd: Xavier Mercier. De assistkoning strooide vooral in de eerste helft listig met uitstekende passjes, toonde zich uiterst balvast en had een voet in zowat iedere Leuvense aanval. Al was ook de prestatie van Thomas Henry verre van verkeerd.

Sleutelmoment: Hoewel OHL meteen daarvoor een uitsluiting te verwerken kreeg, rondt Sowah in minuut 40 een perfecte counter af. De marge is zo groot genoeg om de zege met zijn tienen over de streep te kunnen trekken.

Henry geeft topschutterstitel nog niet op

De thuisploeg liet zich echter niet van de wijs brengen. Een perfect uitgespeelde counter resulteerde via Sowah in 3-0, en zo was de eerste helft vooral een les in efficiëntie door de thuisploeg.

OHL bleef de betere ploeg, maar ook Kortrijk had zeker kansen. Even voor rust kreeg Malinov dan plots op korte tijd twee gele kaarten onder de neus geschoven.

Daarna ging het goed op neer. Na een hoekschop, het handelsmerk van Brys en co, trof Henry opnieuw raak. De targetman nam een doorgekopte bal perfect op de slof, waardoor het leer in doel verdween.

Ondanks de ijskoude temperaturen begon OHL goed aan de match. Vroeg in de wedstrijd kopte Henry al meteen raak, en dat op aangeven van – wat had u gedacht? – Xavier Mercier.

Vroege aansluitingstreffer geeft Kortrijk (ijdele) hoop

De bezoekers verdienden beter, maar lieten het liggen in de afwerking. Romo toonde zich nog een paar keer met een prima redding. Een rustig ogende Elsner moest zich in zijn eerste competitiewedstrijd langs de lijn neerleggen bij een nederlaag. OHL pakt na drie thuisnederlagen op rij opnieuw een zege.

Elsner: "Maar één helft op niveau gespeeld"

Luka Elsner (KV Kortrijk): "We hebben eigenlijk maar één helft op niveau gespeeld. We zijn er in de eerste helft niet in geslaagd om de juiste intensiteit aan de dag te leggen en konden geen antwoord vinden op het spel van OHL. Als je van bij het begin niet de juiste ingrediënten kan voorleggen, haal je in het voetbal meestal geen resultaat. Er wacht ons nog veel werk, maar dat is voor de volgende weken. Het behoud verzekeren blijft ons hoofddoel."

Kamal Sowah (OHL): "We hebben de hele week hard gewerkt en wilden echt wel winnen. Bij mijn goal heb ik zo snel als ik kon het hele veld overgestoken en dan kon ik gelukkig ook nog scoren. Die derde goal was zeer belangrijk voor ons. Als zij 2-1 maken, krijg je een heel andere situatie. We blijven alles geven tot aan het einde van de competitie en als we de mogelijkheid krijgen om bij de Top 4 te eindigen, zullen we dat niet laten liggen."

Derrick Tshimanga (OHL): "Deze zege doet deugd. Ook vorige week speelden we goed tegen Standard, alleen konden we daar toen geen resultaat uit halen. Romo speelt een heel goede wedstrijd, daarvoor moeten we hem zeker danken. We bekijken match per match en letten voorlopig niet op de klassering. We zullen wel zien waar het schip zal stranden."