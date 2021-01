LIVE: Nmecha brengt dominant Anderlecht op voorsprong tegen Charleroi

21:38 tweede helft, 21 uur 38. Anderlecht neemt even wat gas terug en laat Charleroi zo toch wat meer in de wedstrijd komen. 1-0 blijft toch een krappe voorsprong voor de thuisploeg. . Anderlecht neemt even wat gas terug en laat Charleroi zo toch wat meer in de wedstrijd komen. 1-0 blijft toch een krappe voorsprong voor de thuisploeg.

29' eerste helft, minuut 29. Anderlecht wil de voorsprong zo snel mogelijk uitdiepen. Na balverlies van Kayembe haalt Nmecha uit met een lage knal. Zijn schot gaat rakelings voorlangs. Charleroi ziet af en stelt offensief niks voor.

25' eerste helft, minuut 25. Anderlecht stoomt gewoon door. De thuisploeg pakt uit met een snedige counter. El Hadj probeert het met een knap afstandsschot, Penneteau tikt de bal over doel. De daaropvolgende hoekschop levert niks op.



23' eerste helft, minuut 23. Nmecha klaart de klus! Nmecha laat de kans niet liggen en brengt Anderlecht verdiend op voorsprong vanaf de penaltystip. Penneteau kiest de goede hoek, maar de strafschop van Nmecha is perfect geplaatst in het hoekje.



23' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 23 door Lukas Nmecha van Anderlecht. 1, 0. penalty Anderlecht Charleroi 40' 1 0

22' eerste helft, minuut 22. Penalty! Mukairu pakt uit met een knappe dribbel in de zestien. Diagne kan hem enkel foutief stoppen. Van Driessche twijfelt niet en legt de bal op de stip.

19' eerste helft, minuut 19. Ook de hoekschop levert een nieuwe kans op voor Anderlecht. Miazga kan koppen, maar ook hij krijgt de bal niet binnen het doelkader.

17' eerste helft, minuut 17. Vlap weer net niet. Amuzu blijft een gesel voor de Charleroi-defensie. Hij werkt zich voorbij zijn belager en kan de bal nog net voor de achterlijn voorzetten. Vlap is alweer de bestemmeling. Zijn afgeweken schot gaat nipt naast.

17' eerste helft, minuut 17. Hendrickx neemt de plaats in van de onfortuinlijke Van Cleemput. Het zit Charleroi niet mee in deze openingsfase. Anderlecht houdt de touwtjes stevig in handen.

17' eerste helft, minuut 17. Vervanging bij Charleroi, Gaëtan Hendrickx erin, Jules Van Cleemput eruit wissel Jules Van Cleemput Gaëtan Hendrickx

15' eerste helft, minuut 15. Exit Van Cleemput. Voor Van Cleemput zit de wedstrijd er na nog geen kwartier op. Hij komt slecht neer na een duel en mag meteen een kruis maken over zijn wedstrijd. Charleroi even met een man minder.

13' eerste helft, minuut 13. El Hadj schudt een prima voorzet uit zijn sloffen naar Vlap aan de tweede paal. Maar de timing van de Nederlander is niet optimaal, hij gaat net onder de bal door.

11' eerste helft, minuut 11. Anderlecht domineert. Amuzu is sterk aan de wedstrijd begonnen. Met een knappe versnelling op rechts zet hij Kayembe opnieuw in de wind, maar zijn voorzet is niet secuur en wordt weggewerkt. Paars-wit blijft de lakens uitdelen in deze openingsfase.

8' eerste helft, minuut 8. Geen penalty. Van Driessche blijft bij zijn beslissing: geen penalty voor Anderlecht. Dat lijkt een correcte beslissing. Penneteau bleef gewoon staan, terwijl Nmecha ongelukkig tegen de doelman aanliep.

7' eerste helft, minuut 7. Van Driessche gaat de beelden bekijken. De VAR komt tussenbeide en vraagt Van Driessche om toch naar de beelden te gaan kijken. Gaat de bal op de stip voor Anderlecht?

6' eerste helft, minuut 6. Daar is Anderlecht opnieuw. Met een slim opwippertje lanceert El Hadj Nmecha, maar die botst tegen Penneteau aan. De aanvaller claimt een strafschop, Van Driessche gaat er niet op in.

4' eerste helft, minuut 4. Vlap net naast! De eerste kans van de wedstrijd is voor Anderlecht. Amuzu brengt de bal laag voor doel. Daar haalt Vlap in de draai uit, maar hij besluit rakelings naast. Charleroi komt meteen bijzonder goed weg!

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Scheidsrechter Van Driessche fluit de wedstrijd op gang. Krabbelt Anderlecht overeind na een 0 op 6 of keert het tij voor Charleroi na drie opeenvolgende nederlagen?

20:59 vooraf, 20 uur 59. Neemt Anderlecht revanche voor zure nederlaag? Bij Anderlecht hebben ze nare herinneringen aan het laatste duel tegen Charleroi, eind vorig jaar. De wedstrijd leek toen af te stevenen op een 0-0-gelijkspel na een non-match, maar in de slotseconde maakte Ali Golizadeh alsnog het winnende doelpunt voor Charleroi.

20:58 vooraf, 20 uur 58. Na 3 overwinningen op een rij, ging het in de laatste 3 wedstrijden evenveel keer fout voor Charleroi. Na Antwerp en Oostende beet het afgelopen zaterdag ook zijn tanden stuk op KV Mechelen. Maar dankzij het puntenverlies van de concurrenten ligt Charleroi wel nog steeds op koers voor Play-off I.

20:11 vooraf, 20 uur 11. Opstelling Anderlecht. Vincent Kompany brengt hetzelfde elftal in stelling als vorige vrijdag in Eupen. De schorsing van Kemar Lawrence gaat pas morgen in, hij speelt vanavond nog en is er vrijdag tegen Waasland-Beveren niet bij. Michel Vlap moest na die rode kaart tegen Eupen nog voor de pauze naar de kant, maar begint nu weer aan de match.

19:50 vooraf, 19 uur 50. Kompany wil efficiëntie tegen Charleroi, maar kan nog niet rekenen op Diaby. Kompany wil efficiëntie tegen Charleroi, maar kan nog niet rekenen op Diaby

19:46 vooraf, 19 uur 46. Anderlecht ongeslagen in eigen huis. Anderlecht begon het nieuwe jaar met een uitnederlaag bij OH Leuven en ook afgelopen vrijdag keerde het met lege handen terug uit Eupen. Voor paars-wit was het al de derde uitnederlaag op een rij. Op eigen veld loopt het beter. Anderlecht is thuis nog steeds ongeslagen (als enige ploeg in 1A) en won zelfs zijn laatste 3 thuiswedstrijden.

19:43 vooraf, 19 uur 43. Knoopt Anderlecht weer aan met de zege? 0 op 6 voor Anderlecht, 0 op 9 voor Charleroi. Beide teams snakken dus naar een overwinning. Een driepunter brengt zowel Anderlecht als Charleroi naar een voorlopige 3e plaats. Volg de wedstrijd hier vanaf 21u.

21:11 vooraf, 21 uur 11. Geen Ashimeru. Winteraanwinsten Ashimeru en Diaby zijn nog niet inzetbaar, de eventuele schorsing van Lawrence wordt pas later deze week behandeld. Sambi Lokonga, Trebel en Cobbaut zijn nog niet fit, Bundu, Colassin en Mychajlytsjenko worden gepasseerd.

Opstelling Anderlecht. Timon Wellenreuther, Killian Sardella, Matt Miazga, Hannes Delcroix, Kemar Lawrence, Anouar Ait El Hadj, Josh Cullen, Michel Vlap, Francis Amuzu, Lukas Nmecha, Paul Mukairu

Opstelling Charleroi. Nicolas Penneteau, Jules Van Cleemput, Modou Diagne, Dorian Dessoleil, Joris Kayembe, Guillaume Gillet, Ryota Morioka, Marco Ilaimaharitra, Mamadou Fall, Shamar Nicholson, Ali Gholizadeh