Standard laat ook tegen OHL steek vallen in Play-off I-strijd

Standard - Oud-Heverlee Leuven kort samengevat

Klauss vergeet Standard op voorsprong te zetten....

Vlak voor het halfuur was Klauss opnieuw goed voor een monumentale misser. Ditmaal schatte hij een slingerende voorzet van Lestienne niet naar waarde. Terwijl de Braziliaan in zichzelf vloekte, bleven kansen voor het overige bijzonder schaars. Standard geraakte niet door het pantser van Oud-Heverlee Leuven, dat zelf te slordig speelde op de counter.

Waar Leye amper roteerde in zijn elftal, gooide Brys zijn elftal om na de uitschakeling in de beker. OHL deed het met vijf verse namen, waaronder sleutelspelers Mercier en Henry. Op de kletsnatte mat was de eerste bekommernis van de bezoekers om geen doelpunten te slikken.

... maar maakt de 0-1 van Mercier nog ongedaan

Carcela: "Ze werkten hun enige kans af"

"Bij ons ontbrak de laatste bal soms. Ondanks alles konden we terugkomen tot 1-1. Zelfs met tien man hadden we de 2-1 kunnen maken", benadrukte Carcela het positieve. "Jammer genoeg lukte dat niet."

"We verdienden meer vandaag", vond Mehdi Carcela. "We hadden het balbezit en creëerden kansen, maar jammer genoeg hadden we wat pech voor doel", vond de middenvelder van Standard.

Henry: "We zijn maar Leuven"

Thomas Henry had gemengde gevoelens. "Ik ben toch wat teleurgesteld. Vooraf had ik getekend voor een gelijkspel tegen Standard, maar het is nu zo. Ik denk dat die bal tegen de paal een keerpunt was", zei de topschutter van OHL.

"We hebben een goede wedstrijd gespeeld tegen een sterke ploeg in een mooi stadion. Zo moeten we voortdoen." OHL sputtert wel wat sinds de winterstop. "We zijn maar Leuven. De ploegen hebben ons leren kennen en hebben ons geanalyseerd. Wij moeten nu gewoon sterker worden."