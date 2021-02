Dubbel salvo van nieuwkomer Tissoudali levert Gent maar 1 punt op tegen Eupen

Hein Vanhaezebrouck was na afloop niet te spreken over de scheidsrechterlijke beslissingen. "Als je drie geldige doelpunten maakt en de tegenstander maakt maar één geldig doelpunt, hoe kan het dan 2-2 zijn? Dat snap ik niet", zei hij.

"Het was voor iedereen duidelijk dat bij de 0-1 Baby de bal nog aanraakt en dat het dus buitenspel is. De lijnrechter doet het perfect: hij zwaait niet, omdat hij twijfelt. En de regel is dat als er een doelpunt is en er is twijfel, de VAR het dan wel oplost. Alleen loste de VAR het daar niet op."

"Bij ons derde doelpunt had de lijnrechter dan plots wel zin om te vlaggen, terwijl we op de beelden zien dat de voet van een speler van Eupen Bezoes dekt. Maar de lijnrechter heeft dan wel gezwaaid, terwijl je met de VAR niet moet zwaaien als het close is. Dat snap ik niet. De VAR is er toch al een hele tijd en die regels bestaan ook al een hele tijd. Die man was dat eventjes vergeten. En het draait vandaag twee keer in ons nadeel uit. Dat is veel in één match", sakkerde Vanhaezebrouck.

Over het wedstrijdverloop zelf wou hij niet al te veel meer kwijt. "We speelden tegen een ploeg die heel veel voetballend vermogen heeft. Ze kregen wat meer balbezit in de tweede helft, maar wij gaven niets weg. We hoopten ook om dan in de tegenstoot die dodelijke treffer te maken. Uiteindelijk is ons dat niet gelukt, of is ons dat ontnomen. Het was geen pure dominantie van ons, maar we hebben wel meer dan voldoende gedaan om deze wedstrijd te winnen. Maar er waren andere elementen die meespeelden vandaag."