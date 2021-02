Heel vroege en heel late goal: in Charleroi kon dat (maar een winnaar is er niet)

Charleroi - Zulte Waregem in een notendop:

Benchaib schenkt Charleroi een droomstart

De thuisploeg drukte door in de openingsfase. Morioka ging meteen op zoek naar de dubbele voorsprong, maar deze keer was Bostyn wel op de afspraak.

Zulte Waregem ging in Charleroi op zoek naar eerherstel na de pijnlijke bekeruitschakeling tegen Olympic eerder deze week, maar kon niet slechter aan de wedstrijd beginnen. Nog voor de eerste minuut was verstreken, had Benchaib er op aangeven van Gholizadeh al 1-0 van gemaakt.

Bruno in de blessuretijd beloond voor zijn inzet

Zulte Waregem had geen lessen getrokken uit de vroege goal, want meteen na de hervatting was het bijna weer prijs voor Charleroi. Morioka bood Fall de 2-0 aan, maar die miste onbegrijpelijk.

Daarna namen de bezoekers het heft weer in handen. Gianni Bruno begon aan een lange reeks van halve en hele doelkansen, maar de topscorer van Zulte Waregem slaagde er maar niet in om de bal tussen de palen te krijgen.

Tussendoor loerde Charleroi op de counter. Eén daarvan werd door Olivier Deschacht bijna in eigen doel verwerkt, Bostyn zag de bal tot zijn grote opluchting in het zijnet belanden.

Charleroi waande zich zegezeker, maar dat was buiten de onvermoeibare Bruno gerekend. Hij schakelde drie verdedigers uit, trapte eerst nog tegen Vranjes aan, maar kopte zelf raak in de rebound: 1-1, een welverdiende gelijkmaker voor Zulte Waregem, dat stilaan zeker is van het behoud. Charleroi laat de kans liggen om over Standard en Oostende te springen.