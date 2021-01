Refaelov helpt Antwerp voorbij Eupen (ook al mist hij penalty)

Frank Vercauteren (trainer Antwerp): "Ik vond onze eerste helft heel goed. We scoorden twee keer en kregen ook nog enkele grote kansen. Op enkele details na deden we het eigenlijk bijna perfect. We hebben in die eerste 45 minuten heel veel werk verzet waardoor het moeilijker ging na de rust, maar er waren ook voor ons nog kansen om de wedstrijd definitief te beslissen. Uiteindelijk hebben we de wedstrijd goed kunnen uitspelen."



Benat San José (trainer Eupen): "We speelden echt een uitstekende wedstrijd en waren een stuk beter dan Antwerp. Van de eerste tot de laatste minuut hadden we het spel in handen. Het ontbrak ons alleen aan wat geluk in de zone van de waarheid want we hadden wel 4 of 5 doelpunten kunnen maken. Ik kan mijn spelers in elk geval niets verwijten. Ze zijn er volledig voor gegaan, maar het zat ons dit keer gewoon niet mee."

Pieter Gerkens (Antwerp): "In de eerste helft deden we het heel erg goed. De organisatie stond er en ook in balbezit brachten we kwaliteit. Er had gerust nog een doelpunt meer kunnen vallen. Na de rust voelden we de vermoeidheid van het zware programma van de voorbije weken en speelde Eupen erg goed. Al bij al moeten we tevreden zijn met de overwinning en we hebben toch opnieuw de nul kunnen houden."