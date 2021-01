LIVE: Refaelov pakt uit met goal en assist, maar mist ook strafschop

Fase per fase

Fase per fase

90+2' tweede helft, minuut 92. Aan de overkant is het Baby die na een knappe dribbel nog eens mag aanleggen, maar zijn schot gaat naast. Antwerp gaat de 3 punten meenemen. . Aan de overkant is het Baby die na een knappe dribbel nog eens mag aanleggen, maar zijn schot gaat naast. Antwerp gaat de 3 punten meenemen.

90+1' tweede helft, minuut 91. Lamkel Zé heeft nog wat in de tank en trekt zich nog maar eens op gang. Opnieuw gaat het in de zone van de waarheid mis voor de aanvaller. . Lamkel Zé heeft nog wat in de tank en trekt zich nog maar eens op gang. Opnieuw gaat het in de zone van de waarheid mis voor de aanvaller.

90' Toegevoegde tijd. Er komen nog 4 minuten bij. . tweede helft, minuut 90. Toegevoegde tijd Er komen nog 4 minuten bij.

89' tweede helft, minuut 89. Prevljak op de lat. Daar is dan toch eens wat ruimte voor Prevljak! De Bosniër kapt Batubinsika heerlijk uit en trapt dan tegen de onderkant van de lat. Het zit niet meer voor Eupen vanavond. . Prevljak op de lat Daar is dan toch eens wat ruimte voor Prevljak! De Bosniër kapt Batubinsika heerlijk uit en trapt dan tegen de onderkant van de lat. Het zit niet meer voor Eupen vanavond.

87' tweede helft, minuut 87. Lamkel Zé neemt nog eens de hele linkerflank voor zijn rekening, Heris weet hem net op tijd af te stoppen. . Lamkel Zé neemt nog eens de hele linkerflank voor zijn rekening, Heris weet hem net op tijd af te stoppen.

85' tweede helft, minuut 85. Eupen heeft een uitstekende spits lopen met Prevljak, maar in de zonde van de waarheid is het steevast iemand anders die het mag proberen. Dit keer is het Koné die na een goede actie van Ngoy van dichtbij over mikt. . Eupen heeft een uitstekende spits lopen met Prevljak, maar in de zonde van de waarheid is het steevast iemand anders die het mag proberen. Dit keer is het Koné die na een goede actie van Ngoy van dichtbij over mikt.

83' Geen doelpunt voor Lamkel Zé. Lamkel Zé lijkt de wedstrijd te beslissen na een knappe individuele actie, maar de aanvaller staat net buitenspel. De lijnrechter heeft het goed gezien en krijgt nadien ook een bevestiging van de VAR. . tweede helft, minuut 83. Geen doelpunt voor Lamkel Zé Lamkel Zé lijkt de wedstrijd te beslissen na een knappe individuele actie, maar de aanvaller staat net buitenspel. De lijnrechter heeft het goed gezien en krijgt nadien ook een bevestiging van de VAR.

82' tweede helft, minuut 82. Eupen wint de duels, maar raakt niet door het lage blok dat Antwerp momenteel opzet. De klok tikt intussen genadeloos verder in het nadeel van de thuisploeg. . Eupen wint de duels, maar raakt niet door het lage blok dat Antwerp momenteel opzet. De klok tikt intussen genadeloos verder in het nadeel van de thuisploeg.

79' tweede helft, minuut 79.

79' tweede helft, minuut 79. Benat San José zet nog eens alles op alles. Koné en Beck komen erbij voor Cools en Koch. . Benat San José zet nog eens alles op alles. Koné en Beck komen erbij voor Cools en Koch.

78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij KAS Eupen, Mamadou Koné erin, Jens Cools eruit wissel Jens Cools Mamadou Koné

78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij KAS Eupen, Andreas Beck erin, Menno Koch eruit wissel Menno Koch Andreas Beck

76' tweede helft, minuut 76. Antwerp ziet in de tweede helft af met Eupen, maar staat wel nog comfortabel op voorsprong. De tweede plaats in het klassement is zo stilaan binnen handbereik. . Antwerp ziet in de tweede helft af met Eupen, maar staat wel nog comfortabel op voorsprong. De tweede plaats in het klassement is zo stilaan binnen handbereik.

75' tweede helft, minuut 75. Peeters laat enorme kans liggen . Prevljak zet zich uitstekend door en kan de vrijstaande Peeters bedienen die zijn schot net naast ziet verdwijnen. Dit was het moment voor Eupen om de spanning weer in de wedstrijd te brengen. . Peeters laat enorme kans liggen Prevljak zet zich uitstekend door en kan de vrijstaande Peeters bedienen die zijn schot net naast ziet verdwijnen. Dit was het moment voor Eupen om de spanning weer in de wedstrijd te brengen.

69' tweede helft, minuut 69. De vrije trap van Refaelov wijkt even af, maar niet voldoende om Defourny te verrassen. Intussen is bij Eupen er met Amara Baby (ex-Antwerp) een extra aanvaller bij gekomen. . De vrije trap van Refaelov wijkt even af, maar niet voldoende om Defourny te verrassen. Intussen is bij Eupen er met Amara Baby (ex-Antwerp) een extra aanvaller bij gekomen.

67' tweede helft, minuut 67. Refaelov draait heerlijk weg en Agbadou besluit om de Gouden Schoen tegen de grond te werken. Een vrije trap op een interessante plaats voor de bezoekers. . Refaelov draait heerlijk weg en Agbadou besluit om de Gouden Schoen tegen de grond te werken. Een vrije trap op een interessante plaats voor de bezoekers.

67' tweede helft, minuut 67. Vervanging bij KAS Eupen, Amara Baby erin, Konan N'Dri eruit wissel Konan N'Dri Amara Baby

67' tweede helft, minuut 67.

67' Gele kaart voor Emmanuel Agbadou van KAS Eupen tijdens tweede helft, minuut 67 Emmanuel Agbadou KAS Eupen

64' tweede helft, minuut 64. Aan de overkant is het ook bijna raak. Prevljak vindt Heris die in het zijnet trapt. Krijgen we nog een spannend vervolg van deze partij? . Aan de overkant is het ook bijna raak. Prevljak vindt Heris die in het zijnet trapt. Krijgen we nog een spannend vervolg van deze partij?

62' Gemiste strafschop tijdens tweede helft, minuut 62 door Lior Refaelov van Antwerp. penalty gemist KAS Eupen Antwerp 90+3' 0 2

62' Defourny pakt! . Defourny maakt zijn foutje van in de eerste helft goed! Refaelov trapt te zwak, maar de redding van de doelman mag ook gezien worden. Dit was dé kans voor Antwerp om de wedstrijd definitief te beslissen. . tweede helft, minuut 62. Defourny pakt! Defourny maakt zijn foutje van in de eerste helft goed! Refaelov trapt te zwak, maar de redding van de doelman mag ook gezien worden. Dit was dé kans voor Antwerp om de wedstrijd definitief te beslissen.

61' tweede helft, minuut 61. Strafschop Antwerp. De bal gaat op de stip na een tackle van Defourny op Refaelov. De doelman raakt wel de bal, maar zijn ingreep was toch net wat te wild volgens scheidsrechter Van Driessche. . Strafschop Antwerp De bal gaat op de stip na een tackle van Defourny op Refaelov. De doelman raakt wel de bal, maar zijn ingreep was toch net wat te wild volgens scheidsrechter Van Driessche.

58' tweede helft, minuut 58. N'Dri speelt nu vanaf links en zit beter in de wedstrijd. Hij vindt na een leuke dribbel Peeters die recht op Beiranvand trapt. Eupen begint zo stilaan aanspraak te maken op een doelpunt. . N'Dri speelt nu vanaf links en zit beter in de wedstrijd. Hij vindt na een leuke dribbel Peeters die recht op Beiranvand trapt. Eupen begint zo stilaan aanspraak te maken op een doelpunt.

58' tweede helft, minuut 58.

56' Gele kaart voor Menno Koch van KAS Eupen tijdens tweede helft, minuut 56 Menno Koch KAS Eupen

55' tweede helft, minuut 55. Lamkel Zé is even ontsnapt. Koch doorziet het gevaar en werkt hem stevig tegen de grond. Het komt de Nederlander op een geel karton te staan. . Lamkel Zé is even ontsnapt. Koch doorziet het gevaar en werkt hem stevig tegen de grond. Het komt de Nederlander op een geel karton te staan.

54' tweede helft, minuut 54. Daar zijn de kansen voor Eupen! Beiranvand ligt opnieuw goed in de weg om Prevljak van de aansluitingstreffer te houden. Meteen nadien kan ook Kayembe net niet afwerken. . Daar zijn de kansen voor Eupen! Beiranvand ligt opnieuw goed in de weg om Prevljak van de aansluitingstreffer te houden. Meteen nadien kan ook Kayembe net niet afwerken.

52' tweede helft, minuut 52. Prevljak op Beiranvand . Prevljak toont zich een eerste keer. Met Batubinsika in de rug zet de Bosniër zich goed door, maar Beiranvand pakt uit met een goede redding. . Prevljak op Beiranvand Prevljak toont zich een eerste keer. Met Batubinsika in de rug zet de Bosniër zich goed door, maar Beiranvand pakt uit met een goede redding.

52' tweede helft, minuut 52. Vreemd moment. Heris heeft de bal aan de voet, maar geeft de opzittende Gerkens dan een vervelende tik tegen de knie. . Vreemd moment. Heris heeft de bal aan de voet, maar geeft de opzittende Gerkens dan een vervelende tik tegen de knie.

50' tweede helft, minuut 50. Eupen toont bij momenten dat er muziek in zit, maar het ontbreekt hen aan efficiëntie. De Antwerp-defensie houdt topschutter Prevljak vooralsnog vlot uit de match. . Eupen toont bij momenten dat er muziek in zit, maar het ontbreekt hen aan efficiëntie. De Antwerp-defensie houdt topschutter Prevljak vooralsnog vlot uit de match.

46' tweede helft, minuut 46. De thuisploeg begint in elk geval met aanvallende intenties aan de tweede periode. N'Dri kan net niet bij een voorzet van Miangue, de daaropvolgende hoekschop wordt door Koch naast gekopt. . De thuisploeg begint in elk geval met aanvallende intenties aan de tweede periode. N'Dri kan net niet bij een voorzet van Miangue, de daaropvolgende hoekschop wordt door Koch naast gekopt.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45' tweede helft, minuut 45. Start tweede helft. Antwerp begint met een comfortabele voorsprong aan de tweede helft. Kan Eupen de Great Old nog iets in de weg leggen? . Start tweede helft Antwerp begint met een comfortabele voorsprong aan de tweede helft. Kan Eupen de Great Old nog iets in de weg leggen?



19:33 rust, 19 uur 33. Rust. Antwerp heeft alles onder controle en gaat met een dubbele bonus rusten op het veld van Eupen. De thuisploeg begon nog gretig, maar kwam al snel op achterstand na een heerlijke aanval die werd afgewerkt door Refaelov. Net voor het half uur maakte Seck er 0-2 van na een foutje van doelman Defourny. . Rust Antwerp heeft alles onder controle en gaat met een dubbele bonus rusten op het veld van Eupen. De thuisploeg begon nog gretig, maar kwam al snel op achterstand na een heerlijke aanval die werd afgewerkt door Refaelov. Net voor het half uur maakte Seck er 0-2 van na een foutje van doelman Defourny.

45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

45+3' Gele kaart voor Pieter Gerkens van Antwerp tijdens eerste helft, minuut 48 Pieter Gerkens Antwerp

45+1' eerste helft, minuut 46. De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor Gerkens en die is meer dan terecht na een overtreding op Heris. . De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor Gerkens en die is meer dan terecht na een overtreding op Heris.

45+1' Toegevoegde tijd. Door de blessure van Adriano komen er nog 2 minuten bij. . eerste helft, minuut 46. Toegevoegde tijd Door de blessure van Adriano komen er nog 2 minuten bij.

45' eerste helft, minuut 45. De druk die Eupen in het begin van de wedstrijd zette op de Antwerp-defensie is helemaal verdwenen. Benat San José zal met een nieuw plannetje moeten komen na de pauze. . De druk die Eupen in het begin van de wedstrijd zette op de Antwerp-defensie is helemaal verdwenen. Benat San José zal met een nieuw plannetje moeten komen na de pauze.

43' eerste helft, minuut 43. Vervanging bij KAS Eupen, Jonathan Heris erin, Adriano Correia eruit wissel Adriano Correia Jonathan Heris

42' eerste helft, minuut 42. Adriano is al een tijdje verdwenen, maar nu pas voert Eupen een wissel door. Jonathan Heris komt erbij. . Adriano is al een tijdje verdwenen, maar nu pas voert Eupen een wissel door. Jonathan Heris komt erbij.

39' eerste helft, minuut 39. Eupen stapelt de fouten op, Antwerp heeft het allemaal heel goed onder controle . Stef Wijnants. Eupen stapelt de fouten op, Antwerp heeft het allemaal heel goed onder controle Stef Wijnants

38' eerste helft, minuut 38. Nog eens een kans voor Antwerp. De Pauw verstuurt een uitstekende voorzet, maar Lamkel Zé kopt een eindje naast. . Nog eens een kans voor Antwerp. De Pauw verstuurt een uitstekende voorzet, maar Lamkel Zé kopt een eindje naast.

36' eerste helft, minuut 36. Het ziet er niet goed uit voor Adriano. De wedstrijd van de voormalige Braziliaanse international zit erop. . Het ziet er niet goed uit voor Adriano. De wedstrijd van de voormalige Braziliaanse international zit erop.

33' Blessure. Adriano krijgt een beuk in de rug van Boya en moet toch even bekomen. Net als de rest van Eupen overigens na het tweede tegendoelpunt. . eerste helft, minuut 33. Blessure Adriano krijgt een beuk in de rug van Boya en moet toch even bekomen. Net als de rest van Eupen overigens na het tweede tegendoelpunt.

33' eerste helft, minuut 33.

31' eerste helft, minuut 31. Na de 0-1 had Eupen meteen een goede reactie in huis, maar dit is een hele stevige klap. Kan de thuisploeg nog zorgen voor een spectaculaire ommekeer of heeft Antwerp zijn schaapjes nu al op het droge? . Na de 0-1 had Eupen meteen een goede reactie in huis, maar dit is een hele stevige klap. Kan de thuisploeg nog zorgen voor een spectaculaire ommekeer of heeft Antwerp zijn schaapjes nu al op het droge?

28' eerste helft, minuut 28. Seck verdubbelt de voorsprong . Aan de overkant is het wel raak! Defourny komt ver uit bij een hoekschop van Refaelov en Seck kan de bal zomaar in het lege doel koppen. De doelman van Eupen gaat hier toch in de fout. . Seck verdubbelt de voorsprong Aan de overkant is het wel raak! Defourny komt ver uit bij een hoekschop van Refaelov en Seck kan de bal zomaar in het lege doel koppen. De doelman van Eupen gaat hier toch in de fout.

28' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 28 door Abdoulaye Seck van Antwerp. 0, 2. goal KAS Eupen Antwerp 90+3' 0 2

25' eerste helft, minuut 25. Ngoy op De Laet . Daar is bijna de gelijkmaker! Ngoy schakelt Batubinsika uit en kan alleen op Beiranvand afstormen, De Laet is nog net op tijd terug en werpt zijn volledige lichaam voor het schot. Dit had de gelijkmaker kunnen zijn. . Ngoy op De Laet Daar is bijna de gelijkmaker! Ngoy schakelt Batubinsika uit en kan alleen op Beiranvand afstormen, De Laet is nog net op tijd terug en werpt zijn volledige lichaam voor het schot. Dit had de gelijkmaker kunnen zijn.

24' eerste helft, minuut 24. Lukaku is aan een uitstekende eerste helft bezig tegen de razendsnelle N'Dri. Er is werkelijk geen doorkomen aan voor de jonge flankaanvaller. . Lukaku is aan een uitstekende eerste helft bezig tegen de razendsnelle N'Dri. Er is werkelijk geen doorkomen aan voor de jonge flankaanvaller.

23' eerste helft, minuut 23.

22' eerste helft, minuut 22.

21' eerste helft, minuut 21. Eupen is niet aangeslagen en heeft met een stevige reactie in huis. Peeters krijgt wat veel ruimte en ziet zijn schot maar net voorlangs gaan. . Eupen is niet aangeslagen en heeft met een stevige reactie in huis. Peeters krijgt wat veel ruimte en ziet zijn schot maar net voorlangs gaan.

19' eerste helft, minuut 19. Antwerp op voorsprong. Antwerp klimt op voorsprong na een bijzonder knappe aanval. De Pauw vindt Gerkens met een geweldige pass, Refaelov is goed gevolgd en duwt het openingsdoelpunt tegen de touwen. Knappe goal! . Antwerp op voorsprong Antwerp klimt op voorsprong na een bijzonder knappe aanval. De Pauw vindt Gerkens met een geweldige pass, Refaelov is goed gevolgd en duwt het openingsdoelpunt tegen de touwen. Knappe goal!

18' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 18 door Lior Refaelov van Antwerp. 0, 1. goal KAS Eupen Antwerp 90+3' 0 1

17' eerste helft, minuut 17. Het tempo is stevig gezakt en de thuisploeg mag de bal rustig laten rondgaan. Antwerp loert momenteel op de tegenaanval. . Het tempo is stevig gezakt en de thuisploeg mag de bal rustig laten rondgaan. Antwerp loert momenteel op de tegenaanval.

15' eerste helft, minuut 15. Eupen groeit in de wedstrijd. Peeters geeft de bal uitstekend mee met Ngoy. Batubinsika let goed op en verwerkt de bal in hoekschop. . Eupen groeit in de wedstrijd. Peeters geeft de bal uitstekend mee met Ngoy. Batubinsika let goed op en verwerkt de bal in hoekschop.

13' eerste helft, minuut 13.

10' eerste helft, minuut 10. Antwerp weet dat het Prevljak geen meter ruimte mag geven, maar hij weet toch N'Dri te vinden. Het schot van de jonge flankaanvaller gaat wel ver naast. . Antwerp weet dat het Prevljak geen meter ruimte mag geven, maar hij weet toch N'Dri te vinden. Het schot van de jonge flankaanvaller gaat wel ver naast.

8' eerste helft, minuut 8. Koch op de goede plek. De kansen zijn wel voor Antwerp. Gerkens neemt de bal goed aan en kan op doel besluiten, maar Koch staat op de juiste plek. De thuisploeg komt nu al 2 keer goed weg. . Koch op de goede plek De kansen zijn wel voor Antwerp. Gerkens neemt de bal goed aan en kan op doel besluiten, maar Koch staat op de juiste plek. De thuisploeg komt nu al 2 keer goed weg.

6' eerste helft, minuut 6. Cools verkoopt Boya een stevige tik. Scheidsrechter Van Driessche is mild en gaat even praten met de defensieve middenvelder. . Cools verkoopt Boya een stevige tik. Scheidsrechter Van Driessche is mild en gaat even praten met de defensieve middenvelder.

3' eerste helft, minuut 3. De eerste mogelijkheid was voor Antwerp, maar het is wel Eupen dat met het meeste balbezit aan de wedstrijd begonnen is. . De eerste mogelijkheid was voor Antwerp, maar het is wel Eupen dat met het meeste balbezit aan de wedstrijd begonnen is.

2' eerste helft, minuut 2. Geen vroeg openingsdoelpunt voor Antwerp! Agbadou gaat de mist in bij het uitvoetballen en Lamkel Zé mag alleen op Defourny afgaan. De Kameroener is niet koelbloedig genoeg bij het afwerken en mikt naast. . Geen vroeg openingsdoelpunt voor Antwerp! Agbadou gaat de mist in bij het uitvoetballen en Lamkel Zé mag alleen op Defourny afgaan. De Kameroener is niet koelbloedig genoeg bij het afwerken en mikt naast.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:45 eerste helft, 18 uur 45.

18:45 eerste helft, 18 uur 45. Aftrap. We zijn eraan begonnen! Pakt Antwerp een deugddoende zege of knoopt Eupen aan met de overwinning? . Aftrap We zijn eraan begonnen! Pakt Antwerp een deugddoende zege of knoopt Eupen aan met de overwinning?

18:39 vooraf, 18 uur 39. De spelers staan klaar in de spelerstunnel, we maken ons op voor de aftrap. . De spelers staan klaar in de spelerstunnel, we maken ons op voor de aftrap.

18:36 vooraf, 18 uur 36. Met echt veel vertrouwen kan Eupen niet uitkijken naar de clash met Antwerp. De laatste keer dat het de punten thuis kon houden tegen de Great Old is alweer van februari 2015 in de tweede klasse geleden. Antwerp won sindsdien 5 keer aan de Oostkantons. . Met echt veel vertrouwen kan Eupen niet uitkijken naar de clash met Antwerp. De laatste keer dat het de punten thuis kon houden tegen de Great Old is alweer van februari 2015 in de tweede klasse geleden. Antwerp won sindsdien 5 keer aan de Oostkantons.

18:13 vooraf, 18 uur 13. Terugkeer Adriano. Eupen verloor zaterdag met forse 3-0-cijfers op het veld van KV Mechelen. Adriano keert terug uit blessure en staat meteen aan de aftrap, er is ook een basisplaats voor Jens Cools. Jonathan Heris en Amara Baby beginnen op de bank. . Terugkeer Adriano Eupen verloor zaterdag met forse 3-0-cijfers op het veld van KV Mechelen. Adriano keert terug uit blessure en staat meteen aan de aftrap, er is ook een basisplaats voor Jens Cools. Jonathan Heris en Amara Baby beginnen op de bank.

17:57 vooraf, 17 uur 57. Frank Vercauteren moet noodgedwongen 1 wijziging aanbrengen in vergelijking met de verloren wedstrijd van afgelopen weekend tegen KV Oostende. Aurélio Buta is er door een besmetting met het coronavirus niet bij, Nill De Pauw vervangt hem. Verder is er voor de derde keer op een rij een basisplaats voor Didier Lamkel Zé. . Frank Vercauteren moet noodgedwongen 1 wijziging aanbrengen in vergelijking met de verloren wedstrijd van afgelopen weekend tegen KV Oostende. Aurélio Buta is er door een besmetting met het coronavirus niet bij, Nill De Pauw vervangt hem. Verder is er voor de derde keer op een rij een basisplaats voor Didier Lamkel Zé.

17:36 vooraf, 17 uur 36. Vercauteren met handen in het haar. Het zit Antwerp momenteel niet mee wat betreft ziekte en blessures. Koji Miyoshi, Jérémy Gelin en sinds deze week Aurélio Buta zitten in quarantaine met het coronavirus. Faris Haroun en Dieumerci Mbokani missen de verplaatsing naar Eupen met blessures en ook Simen Juklerod is er niet bij. . Vercauteren met handen in het haar Het zit Antwerp momenteel niet mee wat betreft ziekte en blessures. Koji Miyoshi, Jérémy Gelin en sinds deze week Aurélio Buta zitten in quarantaine met het coronavirus. Faris Haroun en Dieumerci Mbokani missen de verplaatsing naar Eupen met blessures en ook Simen Juklerod is er niet bij.

17:00 - Vooraf Vooraf, 17 uur

Opstelling KAS Eupen. Théo Defourny, Emmanuel Agbadou, Menno Koch, Senna Miangue, Adriano Correia, Edo Kayembe, Stef Peeters, Jens Cools, Konan N'Dri, Smail Prevljak, Julien Ngoy Opstelling KAS Eupen Théo Defourny, Emmanuel Agbadou, Menno Koch, Senna Miangue, Adriano Correia, Edo Kayembe, Stef Peeters, Jens Cools, Konan N'Dri, Smail Prevljak, Julien Ngoy

Opstelling Antwerp. Alireza Beiranvand, Abdoulaye Seck, Dylan Batubinsika, Ritchie De Laet, Nill De Pauw, Frank Boya, Martin Hongla, Jordan Lukaku, Didier Lamkel Ze, Lior Refaelov, Pieter Gerkens Opstelling Antwerp Alireza Beiranvand, Abdoulaye Seck, Dylan Batubinsika, Ritchie De Laet, Nill De Pauw, Frank Boya, Martin Hongla, Jordan Lukaku, Didier Lamkel Ze, Lior Refaelov, Pieter Gerkens