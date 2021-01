Charleroi krijgt geen loon naar werken tegen OH Leuven

Karim Belhocine (Charleroi): "We speelden vandaag een goede wedstrijd. We beginnen sterk en creëren de meeste kansen, maar slikken dan een goal tegen de gang van het spel in, daarna hebben we een mindere periode. "

"In de tweede helft toonden we veel goede intenties, zetten we goed druk vooruit en kregen we veel kansen. We konden misschien 2 of 3 keer scoren, maar de doelman (Romo) speelde een zeer goede match. Op basis van de mentaliteit en gecreëerde kansen ben ik tevreden over de wedstrijd."