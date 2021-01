Beerschot en KV Kortrijk krijgen de 0 niet van het scorebord in matige partij

Beerschot - KV Kortrijk in een notendop:

Beerschot komt nauwelijks aan kansen toe

Beerschot kon daar voor de rust maar weinig tegenover stellen. Bij een kopbal van Frans moest KVK-doelman Ilic wel vol aan de bak om de inlopende Bourdin voor te zijn. Dat was ook het enige wapenfeit van de paarshemden.

Chevalier zorgde voor een eerste dreigementje met een trap in het zijnet. 10 minuten voor de rust verraste Prychynenko bijna zijn eigen doelman bij een voorzet van Selemani, maar Vanhamel schudde een geweldige redding uit zijn mouw.

Bij Kortrijk dropte Yves Vanderhaeghe nieuwkomers Gano en Palaversa meteen in de basis. De geblesseerde Noubissi was de grootste afwezige bij Beerschot.

Vanhamel matchwinnaar in slotminuut

De koffie zorgde voor weinig inspiratie langs beide kanten. Beerschot mocht wel een kaarsje branden voor Vanhamel, die met een save de kopbal van Jonckheere een halt toeriep.

Tot het slotkwartier was het wachten op wat meer animo. De vrij onzichtbare Holzhauser testte 2 keer de reflexen van Ilic. Toen de Oostenrijker enkele minuten later naar de kant moest, was hij allesbehalve tevreden.

In de slotminuut kwam Selemani nog het dichtst bij de openingsgoal. Zijn hoekschop leek in 1 tijd in doel te verdwijnen, maar Vanhamel redde voor de lijn.

Na 3 nederlagen sprokkelt KV Kortrijk zo wel nog eens een punt. Beerschot maakt geen terrein goed in de strijd om Play-off I en telt nu 4 punten achterstand op nummer 4 Standard.