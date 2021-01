Beerschot maakt einde aan pijnlijke reeks met zege in Waregem

Zulte Waregem - Beerschot in een notendop:

Beerschot had bijna 2 maanden niet meer gewonnen. Voor de laatste zege moest het al naar de match van eind november in Mechelen scrollen (2-3). Zulte Waregem blijft dan weer sukkelen op eigen veld. 13 thuismatchen leverden slechts 11 punten op. Buitenshuis doen Dury en co het opvallend beter met 19 punten uit 10 wedstrijden.

Overwicht voor Essevee, kansen voor Beerschot

Allebei 30 punten na 22 speeldagen, maar qua vormcurve konden Zulte Waregem en Beerschot niet verder uiteen liggen. Essevee pakte 16 op 24,

Beerschot amper 2 op 24. Beerschot moest zich dus herpakken en maakte bijna een vliegende start. Na amper 3 minuten mikte Dom de bal al tegen de lat.

Zulte Waregem moest even bekomen, maar nam vrij snel de controle over. Het leverde balbezit, maar geen kansen op. Dan was Beerschot een pak gevaarlijker bij de sporadische counters. Op het kwartier bracht Dom de bal

laag voor doel, Coulibaly mikte in één tijd rakelings naast. Ook Holzhauser

waagde zijn kans, maar Bostyn stond pal op zijn gekraakt afstandsschot.

Beerschot hield het achteraan goed gesloten, Zulte Waregem beet zijn tanden stuk. Kort voor de rust waren het opnieuw de bezoekers die voor gevaar zorgden. Sanusi kreeg tijd en ruimte in de zestien, maar besloot te zwak en binnen het bereik van Bostyn.