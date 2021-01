Moeskroen roept STVV een halt toe

STVV - Moeskroen in een notendop:

Man van de Match: Moeskroen-spits Da Costa toonde opnieuw welke waarde hij heeft als spits, ook als hij niet scoort. Hij was kwaad toen hij gewisseld werd in minuut 92.

Statistiek: Ondanks de nederlaag voor STVV doet Peter Maes het met 15 op 21 uitstekend bij zijn nieuwe ploeg.

STVV heeft balbezit, maar is aanvallend onmondig

In een PowerPoint-presentatie zou een matige eerste helft op Stayen uit drie bullet points hebben bestaan. Het eerste puntje werd na nog geen tien minuten genoteerd. STVV-doelman Schmidt dacht dat hij alle tijd van de wereld had bij het uittrappen, maar liet zich verrassen door Da Costa. Via het lichaam van de spits ging de bal tegen de dwarslat. STVV ontsnapte, maar dat hielp niet om een antwoord te vinden op het sterke blok dat de bezoekers hadden neergezet. Puntje twee was "balbezit zonder dreiging". STVV had in de eerste helft 74 procent van de tijd de bal, maar geen noemenswaardige kansen. De meeste dreiging kwam van Moeskroen, waar Tabekou erg bedrijvig was. "Het deksel op de neus krijgen", stond achter puntje drie. STVV- verdediger Teixeira miste een dubbele kans. Vooral de manier waarop hij bij de tweede poging met zijn rechter- de bal tegen zijn eigen linkervoet schoot, was redelijk ongelofelijk. Meteen erna kopte zijn collega Buatu aan de overkant onoordeelkundig de bal weg, recht in de voeten van Ciranni en die maakte knap de 0-1. Na de rust veranderde er voor STVV te weinig aan het spelbeeld om echt kans te maken op een punt. Suzuki en Brüls testten doelman Koffi wel elk een keer, maar de beste kansen waren opnieuw voor Moeskroen. Schmidt maakte zijn blunder van voor de pauze goed door de doorgebroken Da Costa af te remmen in het begin van de tweede periode, maar dat kon hij geen tweede keer op het einde van de match. Mohamed trapte de penalty beheerst binnen: 0-2.

Peter Maes: "Soms zit er een mindere match tussen"

"Ik vind dat we een degelijke of zelfs goede wedstrijd hebben gespeeld", reageert STVV-coach Peter Maes. "We hebben gewoon onze momenten niet gepakt. Moeskroen slaagde daar wel in." "Daarom moeten we door dit resultaat heenkijken", vindt Maes. "Als je punten pakt, zit er ook al eens een mindere match tussen." "De matchen volgen elkaar snel op en dat speelt ons even parten. Dat zag ik in de duels. Daarin vond ik Moeskroen scherper." "We hadden Moeskroen van ons af kunnen slaan. Dat is niet gebeurd, maar ik heb mijn jongens wel proficiat gewenst. We komen van ver in deze harde competitie", besluit de coach.

Moeskroen-coach: "Over uitsluiting kan ik het niet hebben"

"Ik wil mijn spelers feliciteren met hun prestatie", reageert Jorge Simao, de Portugese coach van Moeskroen. "Soms lopen we in de slotfase tegen een nederlaag aan, maar ik zie wel energie in de ploeg en dat zie ik graag." Moeskroen koos ervoor om STVV het spel te laten maken. "Ik houd van de bal. Laat dat duidelijk zijn", zegt Simao, "maar de laatste weken hebben we tegenover teams gestaan die de bal graag monopoliseren. Wat doelkansen betreft was het verschil dan weer niet zo groot." Simao vloog opnieuw de tribunes in en mist nu de wedstrijd tegen Anderlecht. "Daar kan ik het helaas niet over hebben", sprak hij. "Het spijt me."

Jorge Simao moet het einde van de wedstrijd in de tribunes volgen.

Ciranni: "Hopelijk hebben Genk-fans gekeken"

"Ik ben blij dat er nog eens eentje invloog", vertelt Alessandro Ciranni van Moeskroen, "maar ik ben vooral blij voor het team." "We wisten dat dit geen makkelijke wedstrijd zou worden. STVV doet het goed de laatste weken. Daarom kozen we voor een compacte organisatie." In de strijd voor het behoud doet Moeskroen een goede zaak. "Elk punt is van tel, zeker tegen een rechtstreekse concurrent", weet Ciranni, die hoopt dat de fans van Genk gekeken hebben. De rechtsbuiten komt uit de stad van KRC.