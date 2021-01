Paal en sterke Jackers spelen Anderlecht parten tegen Waasland-Beveren

Anderlecht en Waasland-Beveren delen de punten na een doelpuntloze wedstrijd. Anderlecht was niet overweldigend, maar kwam wel tot enkele kansen. Die raakten helaas voor de thuisploeg nooit voorbij Jackers of het doelhout.

Dimata trapt de laatste kans van de wedstrijd naast en over!

We krijgen maar liefst 5 minuten extra, maar daarvan hebben we er nog maar 2 te gaan.

Nordin Jackers is dan toch niet feilloos. Op een hoge bal torpedeert hij Delcroix, maar hij krijgt de bescherming van de doelman en krijgt zo de vrije trap mee.

87'

Jackers stopt ook Diaby af! Bijna wordt Diaby matchwinnaar in zijn eerste invalbeurt! Dauda met het prima voorbereidende werk en Dimata met de laatste pass, maar opnieuw was daar Jackers. Is de man van de match al bekend? . tweede helft, minuut 87.