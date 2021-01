Zulte Waregem doet opnieuw een zaakje na vlotte 1-5 bij Waasland-Beveren, dat weer laatste is

90+3' tweede helft, minuut 93. Einde . De drie punten zijn voor Zulte Waregem, dat nu 9e wordt. Waasland-Beveren is door de overwinning van Moeskroen opnieuw laatste in het klassement. . Einde De drie punten zijn voor Zulte Waregem, dat nu 9e wordt. Waasland-Beveren is door de overwinning van Moeskroen opnieuw laatste in het klassement.



90+2' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 92 door Panagiotis Armenakas van Zulte Waregem. 1, 5. goal Waasland-Beveren Zulte Waregem einde 1 5

90+1' tweede helft, minuut 91. Het wordt nog 1-5. Jackers krijgt de bal opnieuw niet goed weg. Armenakas maakt er van erg ver nog 1-5 van. . Het wordt nog 1-5 Jackers krijgt de bal opnieuw niet goed weg. Armenakas maakt er van erg ver nog 1-5 van.

90+1' tweede helft, minuut 91. Scheidsrechter Van Driessche laat nog twee minuten overspelen. Valt er nog een doelpunt uit de lucht? . Scheidsrechter Van Driessche laat nog twee minuten overspelen. Valt er nog een doelpunt uit de lucht?

88' tweede helft, minuut 88. Er wordt heel wat gewisseld nu. Het is een wedstrijd geweest met alles erop en eraan. . Er wordt heel wat gewisseld nu. Het is een wedstrijd geweest met alles erop en eraan.

88' tweede helft, minuut 88. Vervanging bij Zulte Waregem, Panagiotis Armenakas erin, Omar Govea eruit wissel Omar Govea Panagiotis Armenakas

88' tweede helft, minuut 88. Vervanging bij Zulte Waregem, Youssuf Sylla erin, Damien Marcq eruit wissel Damien Marcq Youssuf Sylla

88' tweede helft, minuut 88. Vervanging bij Waasland-Beveren, Brendan Schoonbaert erin, Miguel Vieira eruit wissel Miguel Vieira Brendan Schoonbaert

88' tweede helft, minuut 88. Vervanging bij Waasland-Beveren, Denzel Jubitana erin, Michael Frey eruit wissel Michael Frey Denzel Jubitana

87' tweede helft, minuut 87. Bostyn is één van de matchwinnaars bij Zulte Waregem. Opnieuw houdt hij Frey van een doelpunt met een knappe redding. . Bostyn is één van de matchwinnaars bij Zulte Waregem. Opnieuw houdt hij Frey van een doelpunt met een knappe redding.

87' tweede helft, minuut 87. Waasland-Beveren trekt nog wel naar voren, maar de wedstrijd is al een tijdje gespeeld. Met drie punten erbij rukt Zulte Waregem op naar de 9e plaats. . Waasland-Beveren trekt nog wel naar voren, maar de wedstrijd is al een tijdje gespeeld. Met drie punten erbij rukt Zulte Waregem op naar de 9e plaats.

85' tweede helft, minuut 85. Efford voorlangs. Het zit ook niet mee voor Waasland-Beveren. Bostyn gaat plat op een goed schot, in de rebound trapt Efford voorlangs. . Efford voorlangs Het zit ook niet mee voor Waasland-Beveren. Bostyn gaat plat op een goed schot, in de rebound trapt Efford voorlangs.

84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij Zulte Waregem, Ewoud Pletinckx erin, Nikolaos Kainourgios eruit wissel Nikolaos Kainourgios Ewoud Pletinckx

83' Geen 2-4. Koita schildert een vrije trap op de knikker van Vieira. Ook hij raakt de paal. . tweede helft, minuut 83. Geen 2-4 Koita schildert een vrije trap op de knikker van Vieira. Ook hij raakt de paal.

81' Gele kaart voor Cameron Humphreys van Zulte Waregem tijdens tweede helft, minuut 81 Cameron Humphreys Zulte Waregem

80' tweede helft, minuut 80. Bal tegen doelkader. Invaller Dompé wil ook zijn goaltje meepikken. Ook hij raakt de paal. Waasland-Beveren is helemaal nergens meer. . Bal tegen doelkader Invaller Dompé wil ook zijn goaltje meepikken. Ook hij raakt de paal. Waasland-Beveren is helemaal nergens meer.

79' tweede helft, minuut 79. Tweede goal voor Kainourgios. Gianni Bruno mikt via Jackers op de paal. Kainourgios is goed gevolgd en maakt er 1-4 van. . Tweede goal voor Kainourgios Gianni Bruno mikt via Jackers op de paal. Kainourgios is goed gevolgd en maakt er 1-4 van.

79' tweede helft, minuut 79. Vervanging bij Zulte Waregem, Jean-Luc Dompé erin, Mathieu De Smet eruit wissel Mathieu De Smet Jean-Luc Dompé

79' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 79 door Nikolaos Kainourgios van Zulte Waregem. 1, 4. goal Waasland-Beveren Zulte Waregem einde 1 4

78' Gemiste strafschop tijdens tweede helft, minuut 78 door Gianni Bruno van Zulte Waregem. penalty gemist Waasland-Beveren Zulte Waregem einde 1 3

78' tweede helft, minuut 78. De bal gaat op de stip! Vieira begrijpt er helemaal niets van. . De bal gaat op de stip! Vieira begrijpt er helemaal niets van.

76' tweede helft, minuut 76. Van Driessche moet zelf naar de beelden gaan kijken. Bert Put is het dus niet zeker in het busje. . Van Driessche moet zelf naar de beelden gaan kijken. Bert Put is het dus niet zeker in het busje.

76' Hands? Scheidsrechter Van Driessche legt het spel stil om een handsbal van Vieira te checken. Krijgen we ook een penalty voor Zulte Waregem? . tweede helft, minuut 76. Hands? Scheidsrechter Van Driessche legt het spel stil om een handsbal van Vieira te checken. Krijgen we ook een penalty voor Zulte Waregem?

74' Gele kaart voor Miguel Vieira van Waasland-Beveren tijdens tweede helft, minuut 74 Miguel Vieira Waasland-Beveren

74' tweede helft, minuut 74. Vieira is het niet eens met een beslissing van Van Driessche en laat dat ook duidelijk horen. Geel is zijn deel. . Vieira is het niet eens met een beslissing van Van Driessche en laat dat ook duidelijk horen. Geel is zijn deel.

73' tweede helft, minuut 73. Wat kan de thuisploeg nog? Nog 17 minuten op de klok... . Wat kan de thuisploeg nog? Nog 17 minuten op de klok...

70' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 70 door Gianni Bruno van Zulte Waregem. 1, 3. goal Waasland-Beveren Zulte Waregem einde 1 3

70' tweede helft, minuut 70. Bruno beslist de wedstrijd. Kainourgis snoept de bal al dan niet foutief af en bedient De Smet in de zestien. Die vindt op zijn beurt Bruno voor doel. . Bruno beslist de wedstrijd Kainourgis snoept de bal al dan niet foutief af en bedient De Smet in de zestien. Die vindt op zijn beurt Bruno voor doel.

70' tweede helft, minuut 70. Zulte Waregem voetbalt zichzelf goed uit de penarie achterin. De gelijkmaker hangt niet echt in de lucht. . Zulte Waregem voetbalt zichzelf goed uit de penarie achterin. De gelijkmaker hangt niet echt in de lucht.

68' tweede helft, minuut 68. De Bock is blijven liggen na een tackle Efford. De aanvaller van Waasland-Beveren krijgt er een gele kaart voor. . De Bock is blijven liggen na een tackle Efford. De aanvaller van Waasland-Beveren krijgt er een gele kaart voor.

67' Gele kaart voor Joseph Efford van Waasland-Beveren tijdens tweede helft, minuut 67 Joseph Efford Waasland-Beveren

66' tweede helft, minuut 66. Deschacht komt goed ingelopen aan de tweede paal op een vrijschop van Govea. Zijn kopbal zorgt niet echt voor veel gevaar. . Deschacht komt goed ingelopen aan de tweede paal op een vrijschop van Govea. Zijn kopbal zorgt niet echt voor veel gevaar.



63' tweede helft, minuut 63. Vervanging bij Waasland-Beveren, Jenthe Mertens erin, Serge Leuko eruit wissel Serge Leuko Jenthe Mertens

63' tweede helft, minuut 63. Bruno en Govea draaien de rollen eens om. Govea kan net niet bij de bal voor doel. . Bruno en Govea draaien de rollen eens om. Govea kan net niet bij de bal voor doel.

62' tweede helft, minuut 62. Na een goede steekbal moet Frey uit een scherpe hoek afwerken. Bostyn staat pal. . Na een goede steekbal moet Frey uit een scherpe hoek afwerken. Bostyn staat pal.

61' tweede helft, minuut 61. Koita brengt een hoekschop strak voor doel. Bostyn gaat plukt laag tegen de grond. . Koita brengt een hoekschop strak voor doel. Bostyn gaat plukt laag tegen de grond.

60' tweede helft, minuut 60. Het is Zulte Waregem dat de wedstrijd stevig in handen handen heeft. . Het is Zulte Waregem dat de wedstrijd stevig in handen handen heeft.

56' tweede helft, minuut 56. Daar is Bruno nog een keer. Govea zet hem opnieuw vrij in de zestien. Opnieuw komt Jackers goed uit zijn doel. . Daar is Bruno nog een keer. Govea zet hem opnieuw vrij in de zestien. Opnieuw komt Jackers goed uit zijn doel.

54' tweede helft, minuut 54. Bruno komt na een knappe dribbel oog in oog te staan met Jackers. De keeper van Waasland-Beveren haalt het. . Bruno komt na een knappe dribbel oog in oog te staan met Jackers. De keeper van Waasland-Beveren haalt het.

53' tweede helft, minuut 53. Zulte Waregem is niet echt aangeslagen van de plotse Beverse goal. Het gaat gretig op zoek naar de 1-3. . Zulte Waregem is niet echt aangeslagen van de plotse Beverse goal. Het gaat gretig op zoek naar de 1-3.

50' tweede helft, minuut 50. Govea zet de bal knap voor tussen de verdediging van Waasland-Beveren en Jackers. Niemand van de bezoekers kan bij de bal. . Govea zet de bal knap voor tussen de verdediging van Waasland-Beveren en Jackers. Niemand van de bezoekers kan bij de bal.

49' tweede helft, minuut 49. 1-2. Frey zet de elfmeter zelf om: 1-1. Bostyn ging naar de verkeerde kant. . 1-2 Frey zet de elfmeter zelf om: 1-1. Bostyn ging naar de verkeerde kant.

49' Doelpunt na strafschop tijdens tweede helft, minuut 49 door Michael Frey van Waasland-Beveren. 1, 2. penalty Waasland-Beveren Zulte Waregem einde 1 2

48' tweede helft, minuut 48. Strafschop voor de thuisploeg. Bram Van Driessche legt de bal op de stip nadat Seck op de enkel van Frey is gaan staan. Krijgen we weer een wedstrijd? . Strafschop voor de thuisploeg Bram Van Driessche legt de bal op de stip nadat Seck op de enkel van Frey is gaan staan. Krijgen we weer een wedstrijd?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

46' tweede helft, minuut 46. Dubbele wissel bij Beveren. Nicky Hayen heeft ingegrepen tijdens de rust. Met Koïta en Faucher wordt vooral het aanvallende compartiment versterkt. Wuytens en Sinani zijn in de kleedkamers gebleven. . Dubbele wissel bij Beveren Nicky Hayen heeft ingegrepen tijdens de rust. Met Koïta en Faucher wordt vooral het aanvallende compartiment versterkt. Wuytens en Sinani zijn in de kleedkamers gebleven.

19:16 rust, 19 uur 16. Vervanging bij Waasland-Beveren, Jordan Faucher erin, Danel Sinani eruit wissel Danel Sinani Jordan Faucher

19:16 rust, 19 uur 16. Vervanging bij Waasland-Beveren, Aboubakary Koita erin, Dries Wuytens eruit wissel Dries Wuytens Aboubakary Koita

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Na een aangename eerste helft met veel kansen aan de twee kanten, leidt Zulte Waregem voorlopig met 0-2. Komt er antwoord van Waasland-Beveren na de rust? . Rust Na een aangename eerste helft met veel kansen aan de twee kanten, leidt Zulte Waregem voorlopig met 0-2. Komt er antwoord van Waasland-Beveren na de rust?

44' We krijgen nog twee minuten toegevoegde tijd. . eerste helft, minuut 44. We krijgen nog twee minuten toegevoegde tijd



44' eerste helft, minuut 44. Een snelle tegenstoot van Zulte Waregem wordt door Govea de nek omgewrongen. Hier zat meer in voor de bezoekers. . Een snelle tegenstoot van Zulte Waregem wordt door Govea de nek omgewrongen. Hier zat meer in voor de bezoekers.

43' eerste helft, minuut 43. Wuytens komt opnieuw het veld in na een grondige check-up. Hij kan er weer tegen. . Wuytens komt opnieuw het veld in na een grondige check-up. Hij kan er weer tegen.

41' eerste helft, minuut 41. Wuytens kermt het uit van de pijn na een ingreep van Seck. De verdediger van Waasland-Beveren blijft lang liggen. . Wuytens kermt het uit van de pijn na een ingreep van Seck. De verdediger van Waasland-Beveren blijft lang liggen.

39' eerste helft, minuut 39. Waasland-Beveren-aanwinst Bastians heeft het niet gemakkelijk. Hij trapt de bal zomaar over de zijlijn. . Waasland-Beveren-aanwinst Bastians heeft het niet gemakkelijk. Hij trapt de bal zomaar over de zijlijn.

38' eerste helft, minuut 38. Rode lantaarn? 1 op 15 dreigt voor Waasland-Beveren. Eerste achtervolger Moeskroen staat voorlopig 1-0 voor tegen Racing Genk. De rode lantaarn zou wel eens kunnen doorgegeven worden vanavond. . Rode lantaarn? 1 op 15 dreigt voor Waasland-Beveren. Eerste achtervolger Moeskroen staat voorlopig 1-0 voor tegen Racing Genk. De rode lantaarn zou wel eens kunnen doorgegeven worden vanavond.

36' eerste helft, minuut 36. Kainourgios verdubbelt de score. Het kon niet blijven duren. Kainourgios kopt een goede voorzet van De Bock vrijstaand tegen de touwen: 0-2. . Kainourgios verdubbelt de score Het kon niet blijven duren. Kainourgios kopt een goede voorzet van De Bock vrijstaand tegen de touwen: 0-2.

36' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 36 door Nikolaos Kainourgios van Zulte Waregem. 0, 2. goal Waasland-Beveren Zulte Waregem einde 0 2

36' eerste helft, minuut 36. Het is opnieuw wat harder beginnen te sneeuwen in het Waasland, maar voorlopig zorgt het poeder er niet voor dat het veld onbespeelbaar wordt. . Het is opnieuw wat harder beginnen te sneeuwen in het Waasland, maar voorlopig zorgt het poeder er niet voor dat het veld onbespeelbaar wordt.

34' eerste helft, minuut 34. Daar is Govea nog een keer, Jackers heeft geen problemen met zijn lage schuiver. Het regent kansen op de Freethiel. . Daar is Govea nog een keer, Jackers heeft geen problemen met zijn lage schuiver. Het regent kansen op de Freethiel.

33' eerste helft, minuut 33. Bruno zorgt voor paniek bij de thuisploeg. Nu bedient hij Govea op de rand van de zestien, maar die vindt het gaatje niet. . Bruno zorgt voor paniek bij de thuisploeg. Nu bedient hij Govea op de rand van de zestien, maar die vindt het gaatje niet.

33' eerste helft, minuut 33. Dubbele kans Waasland-Beveren. Het antwoord van Waasland-Beveren komt er in twee tijden. Bostyn houdt eerst Leuko van de gelijkmaker met een voetveeg, meteen staat hij goed geplaatst op een schot van Wuytens. . Dubbele kans Waasland-Beveren Het antwoord van Waasland-Beveren komt er in twee tijden. Bostyn houdt eerst Leuko van de gelijkmaker met een voetveeg, meteen staat hij goed geplaatst op een schot van Wuytens.

29' eerste helft, minuut 29. Bruno is overal nu. Hij zoekt de verste hoek, Vieira gooit zich met zijn hoofd in de baan van het geplaatste schot. . Bruno is overal nu. Hij zoekt de verste hoek, Vieira gooit zich met zijn hoofd in de baan van het geplaatste schot.

29' eerste helft, minuut 29. Bijna 0-2. Beveren is even van slag. Kainourgios en Seck maken er net geen 0-2 van. De thuisploeg ontsnapt. . Bijna 0-2 Beveren is even van slag. Kainourgios en Seck maken er net geen 0-2 van. De thuisploeg ontsnapt.

27' eerste helft, minuut 27. Jackers baalt als een stekker want het begon allemaal bij een slechte uittrap van de doelman van Waasland-Beveren. De thuisploeg moet achtervolgen. . Jackers baalt als een stekker want het begon allemaal bij een slechte uittrap van de doelman van Waasland-Beveren. De thuisploeg moet achtervolgen.

26' eerste helft, minuut 26. Negende van het seizoen voor Bruno. Gianni Bruno neemt de bal heerlijk mee in de zestien. Jackers is kansloos op zijn gekruiste schot: 0-1. . Negende van het seizoen voor Bruno Gianni Bruno neemt de bal heerlijk mee in de zestien. Jackers is kansloos op zijn gekruiste schot: 0-1.

26' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 26 door Gianni Bruno van Zulte Waregem. 0, 1. goal Waasland-Beveren Zulte Waregem einde 0 1

26' eerste helft, minuut 26. Een verre inworp van Opare gaat aan iedereen voorbij in de zestien. Bruno kwam het dichtste bij de bal. . Een verre inworp van Opare gaat aan iedereen voorbij in de zestien. Bruno kwam het dichtste bij de bal.

22' eerste helft, minuut 22. Bram Van Driessche, de scheidsrechter vandaag, heeft alles goed onder controle. Het gaat er fair aan toe op de Freethiel. . Bram Van Driessche, de scheidsrechter vandaag, heeft alles goed onder controle. Het gaat er fair aan toe op de Freethiel.

20' eerste helft, minuut 20. Opare brengt gevaarlijk voor doel, de Waregemse spitsen zijn niet gevolgd. . Opare brengt gevaarlijk voor doel, de Waregemse spitsen zijn niet gevolgd.

19' eerste helft, minuut 19. Beste kans van de wedstrijd. Vrije trap voor Waasland-Beveren na een fout op Leuko. Vieira kan voor doel koppen, Bostyn heeft geluk dat de bal recht op hem komt. . Beste kans van de wedstrijd Vrije trap voor Waasland-Beveren na een fout op Leuko. Vieira kan voor doel koppen, Bostyn heeft geluk dat de bal recht op hem komt.

15' eerste helft, minuut 15. Het is moeilijk om een winnaar van het openingskwartier aan te duiden. Het ging op en neer, zonder al te veel gevaar. . Het is moeilijk om een winnaar van het openingskwartier aan te duiden. Het ging op en neer, zonder al te veel gevaar.

12' eerste helft, minuut 12. Govea ziet dat Kainourgios veel ruimte krijgt. Zijn pass is net niet goed genoeg om de Griek alleen voor doel te zetten. . Govea ziet dat Kainourgios veel ruimte krijgt. Zijn pass is net niet goed genoeg om de Griek alleen voor doel te zetten.

10' eerste helft, minuut 10. Eerste bal tussen de palen. Het eerste schot tussen de palen is van Opare. Hij was lang onzeker voor deze wedstrijd, maar laat toch zien waarom Dury blij is dat hij erbij is. Jackers had geen problemen met het schot. . Eerste bal tussen de palen Het eerste schot tussen de palen is van Opare. Hij was lang onzeker voor deze wedstrijd, maar laat toch zien waarom Dury blij is dat hij erbij is. Jackers had geen problemen met het schot.

9' eerste helft, minuut 9. Frey rondt bijna een dribbel af in de zestien. Seck brengt uiteindelijk redding voor de bezoekers. . Frey rondt bijna een dribbel af in de zestien. Seck brengt uiteindelijk redding voor de bezoekers.

8' eerste helft, minuut 8. Opare brengt de bal lastig voor. De thuisploeg werkt slecht weg, Marcq pikt op, maar zijn schot gaat ver naast. . Opare brengt de bal lastig voor. De thuisploeg werkt slecht weg, Marcq pikt op, maar zijn schot gaat ver naast.

7' eerste helft, minuut 7. Een eerste prik van Zulte Waregem, maar Bruno kan net niet genoeg met de bal doen aan de tweede paal. . Een eerste prik van Zulte Waregem, maar Bruno kan net niet genoeg met de bal doen aan de tweede paal.

6' eerste helft, minuut 6. Francky Dury maant zijn jongens aan om hoger druk te zetten. Dat is ook nodig want de beginfase van de bezoekers is niet al te best. . Francky Dury maant zijn jongens aan om hoger druk te zetten. Dat is ook nodig want de beginfase van de bezoekers is niet al te best.

4' eerste helft, minuut 4. Goede aanval van de thuisploeg. Khammas zet goed voor, maar vindt niemand voor doel. Ook op de hoekschop die volgt laat Khammas zich zien. Zijn schot gaat heel ver naast en over. . Goede aanval van de thuisploeg. Khammas zet goed voor, maar vindt niemand voor doel. Ook op de hoekschop die volgt laat Khammas zich zien. Zijn schot gaat heel ver naast en over.

2' eerste helft, minuut 2. Bij Zulte Waregem valt meteen op dat Kainourgios diep in de spits speelt, Bruno vat post op de flank. . Bij Zulte Waregem valt meteen op dat Kainourgios diep in de spits speelt, Bruno vat post op de flank.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. De bal rolt op het goed bespeelbare veld van de Freethiel. Wint Zulte Waregem voor de vierde opeenvolgende keer? Of herpakt Waasland-Beveren zich in eigen huis na 1 op 9? . Aftrap De bal rolt op het goed bespeelbare veld van de Freethiel. Wint Zulte Waregem voor de vierde opeenvolgende keer? Of herpakt Waasland-Beveren zich in eigen huis na 1 op 9?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:16 vooraf, 18 uur 16. Goed veld. Het veld op de Freethiel ligt er opvallend goed bij. Het sneeuwde in het Waasland dan ook een pak minder dan aan zee. "We moeten de mensen van Waasland-Beveren feliciteren voor hun werk", zegt Francky Dury voor de wedstrijd. . Goed veld Het veld op de Freethiel ligt er opvallend goed bij. Het sneeuwde in het Waasland dan ook een pak minder dan aan zee. "We moeten de mensen van Waasland-Beveren feliciteren voor hun werk", zegt Francky Dury voor de wedstrijd.

17:53 vooraf, 17 uur 53. De opstellingen. Als we de opstellingen van de twee teams bekijken, valt meteen op dat aanwinst Felix Bastians meteen in de basis van Waasland-Beveren wordt gedropt door trainer Nicky Hayen. Goalgetter Aboubakary Köita zit verrassend op de bank. Bij de bezoekers is het vooral voorin puzzelen. Gianni Bruno zal in de punt spelen, de Griek Kainourgios schuift een rijtje op naar voren. Voor Mathieu De Smet is het de eerste basisplaats. . De opstellingen Als we de opstellingen van de twee teams bekijken, valt meteen op dat aanwinst Felix Bastians meteen in de basis van Waasland-Beveren wordt gedropt door trainer Nicky Hayen. Goalgetter Aboubakary Köita zit verrassend op de bank.

Bij de bezoekers is het vooral voorin puzzelen. Gianni Bruno zal in de punt spelen, de Griek Kainourgios schuift een rijtje op naar voren. Voor Mathieu De Smet is het de eerste basisplaats.

16:15 vooraf, 16 uur 15. W-B haalde Duitse ervaring. Bij Waasland-Beveren is het toch een beetje uitkijken naar het debuut van aanwinst Felix Bastians. De Duitse centrale verdediger brengt op zijn 32e een pak ervaring mee naar het Waasland. Hij was in het verleden onder meer actief in de Bundesliga bij Freiburg en Hertha Berlijn. De voorbije drie seizoenen speelde hij in China bij Tianjin, de club van ex-Anderlecht-speler Frank Acheampong. . W-B haalde Duitse ervaring Bij Waasland-Beveren is het toch een beetje uitkijken naar het debuut van aanwinst Felix Bastians.

De Duitse centrale verdediger brengt op zijn 32e een pak ervaring mee naar het Waasland. Hij was in het verleden onder meer actief in de Bundesliga bij Freiburg en Hertha Berlijn.

De voorbije drie seizoenen speelde hij in China bij Tianjin, de club van ex-Anderlecht-speler Frank Acheampong.

16:00 vooraf, 16 uur . We hebben op verplaatsing al heel wat goede wedstrijden gespeeld. Francky Dury (Zulte Waregem). We hebben op verplaatsing al heel wat goede wedstrijden gespeeld. Francky Dury (Zulte Waregem)

15:59 vooraf, 15 uur 59. Veel blessures bij de bezoekers. Zulte Waregem-trainer Francky Dury kan in Beveren niet rekenen op Jannes Van Hecke, Tomas Chory, Luka Zarandia, Jelle Vossen en Eike Bansen. Ze liggen allemaal in de lappenmand met (zware) blessures. Daniel Opare is wel fit geraakt, net als Ibrahima Seck. Beloftespeler Youssuf Sylla kan vandaag debuteren voor het eerste elftal. . Veel blessures bij de bezoekers Zulte Waregem-trainer Francky Dury kan in Beveren niet rekenen op Jannes Van Hecke, Tomas Chory, Luka Zarandia, Jelle Vossen en Eike Bansen. Ze liggen allemaal in de lappenmand met (zware) blessures.

Daniel Opare is wel fit geraakt, net als Ibrahima Seck. Beloftespeler Youssuf Sylla kan vandaag debuteren voor het eerste elftal.

15:49 vooraf, 15 uur 49. 1 op 9 vs 9 op 9. Waasland-Beveren is één van de ploegen in de gevarenzone. Door het gelijkspel van Cercle Brugge eerder deze week is het opnieuw pas 17e na een 1 op 9. Tegenstander Zulte Waregem heeft de "winning mood" dan weer te pakken met drie zeges op een rij. Wie trekt aan het langste eind op de Freethiel? . 1 op 9 vs 9 op 9 Waasland-Beveren is één van de ploegen in de gevarenzone. Door het gelijkspel van Cercle Brugge eerder deze week is het opnieuw pas 17e na een 1 op 9.

Tegenstander Zulte Waregem heeft de "winning mood" dan weer te pakken met drie zeges op een rij.

Wie trekt aan het langste eind op de Freethiel?

15:47 - Vooraf Vooraf, 15 uur 47

Opstelling Waasland-Beveren. Nordin Jackers, Serge Leuko, Dries Wuytens, Miguel Vieira, Felix Bastians, Amine Khammas, Daan Heymans, Leonardo Bertone, Danel Sinani, Joseph Efford, Michael Frey Opstelling Waasland-Beveren Nordin Jackers, Serge Leuko, Dries Wuytens, Miguel Vieira, Felix Bastians, Amine Khammas, Daan Heymans, Leonardo Bertone, Danel Sinani, Joseph Efford, Michael Frey

Opstelling Zulte Waregem. Louis Bostyn, Daniel Opare, Cameron Humphreys, Olivier Deschacht, Laurens De Bock, Omar Govea, Damien Marcq, Ibrahima Seck, Mathieu De Smet, Nikolaos Kainourgios, Gianni Bruno Opstelling Zulte Waregem Louis Bostyn, Daniel Opare, Cameron Humphreys, Olivier Deschacht, Laurens De Bock, Omar Govea, Damien Marcq, Ibrahima Seck, Mathieu De Smet, Nikolaos Kainourgios, Gianni Bruno