Anderlecht doet zichzelf weer tekort met rode kaart en verlies in Eupen

"Ik ben heel trots op mijn ploeg. Het is een heel lastige en drukke periode voor ons, maar de spelers doen enorm hun best. In de eerste helft voelden we de vermoeidheid, maar tegen het einde van die eerste helft kwamen we toch beter in de wedstrijd. Na de rust hebben we de match gedomineerd, weliswaar tegen tien man, maar uiteindelijk is deze overwinning wel verdiend", zei Eupen-coach Benat San Jose na de wedstrijd.

"De omstandigheden blijven moeilijk voor ons, met enkele geblesseerden en nu ook nog Poulain die uitvalt. En dan is er ook nog iemand met een coronabesmetting in de ploeg. Dat is niet gemakkelijk. We zullen het wedstrijd per wedstrijd moeten aanpakken en elke keer het beste van onszelf geven."