KV Mechelen schuift een bank vooruit in de degradatieklas

90+5' tweede helft, minuut 95. Einde. Afgelopen! KV Mechelen pakt drie kostbare punten in de kelderkraker tegen Moeskroen: 2-1. . Einde Afgelopen! KV Mechelen pakt drie kostbare punten in de kelderkraker tegen Moeskroen: 2-1.



90+3' tweede helft, minuut 93. De spanning is te snijden Achter de Kazerne. Moeskroen-coach Simao krijgt nog een gele kaart voor zijn protest bij de penaltyfase van zonet. . De spanning is te snijden Achter de Kazerne. Moeskroen-coach Simao krijgt nog een gele kaart voor zijn protest bij de penaltyfase van zonet.

90+2' tweede helft, minuut 92. Geen tweede penalty. Onana gaat tegen de grond in de zestien meter in een duel met Schoofs, Vergoote wuift het protest van Moeskroen weg. Ook de VAR grijpt niet in. . Geen tweede penalty Onana gaat tegen de grond in de zestien meter in een duel met Schoofs, Vergoote wuift het protest van Moeskroen weg. Ook de VAR grijpt niet in.

90+1' 4 minuten extra. . tweede helft, minuut 91. 4 minuten extra



89' tweede helft, minuut 89. Shved kan nog eens uitbreken op rechts. Hij ziet geen vrije ploegmaat voor doel en gaat dan maar voor eigen succes, Koffi pakt. . Shved kan nog eens uitbreken op rechts. Hij ziet geen vrije ploegmaat voor doel en gaat dan maar voor eigen succes, Koffi pakt.

88' tweede helft, minuut 88. Vervanging bij Excel Moeskroen, Benjamin van Durmen erin, Deni Hocko eruit wissel Deni Hocko Benjamin Van Durmen

86' tweede helft, minuut 86. De pas ingevallen Brym neemt meteen een afvallende bal vol op de slof. Een ambitieuze poging, maar Thoelen kan de bal rustig naast laten vliegen. . De pas ingevallen Brym neemt meteen een afvallende bal vol op de slof. Een ambitieuze poging, maar Thoelen kan de bal rustig naast laten vliegen.

84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij KV Mechelen, Onur Kaya erin, Kerim Mrabti eruit wissel Kerim Mrabti Onur Kaya

84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij Excel Moeskroen, Charles-Andreas Brym erin, Fabrice Olinga eruit wissel Fabrice Olinga Charles-Andreas Brym

83' tweede helft, minuut 83. Knap doelpunt van Shved. Het is toch KV Mechelen dat weer op voorsprong klimt. Invaller Shved draait knap weg van Mohamed en jaagt de bal onhoudbaar in het dak van het doel. Is dit de winning goal van de Oekraïner? . Knap doelpunt van Shved Het is toch KV Mechelen dat weer op voorsprong klimt. Invaller Shved draait knap weg van Mohamed en jaagt de bal onhoudbaar in het dak van het doel. Is dit de winning goal van de Oekraïner?

83' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 83 door Marian Shved van KV Mechelen. 2, 1. goal KV Mechelen Excel Moeskroen einde 2 1

81' tweede helft, minuut 81. Kans voor Tabekou. Moeskroen gaat op zoek naar de winning goal. Invaller Tabekou wurmt zich voorbij Bijker, het schot vanuit een scherpe hoek wordt gepareerd door Thoelen. . Kans voor Tabekou Moeskroen gaat op zoek naar de winning goal. Invaller Tabekou wurmt zich voorbij Bijker, het schot vanuit een scherpe hoek wordt gepareerd door Thoelen.

76' tweede helft, minuut 76. Nog een kwartier. Met De Camargo en Vranckx kan KV Mechelen nog twee mooie namen in de ploeg brengen. Kunnen zij het verschil maken in het slotkwartier? . Nog een kwartier Met De Camargo en Vranckx kan KV Mechelen nog twee mooie namen in de ploeg brengen. Kunnen zij het verschil maken in het slotkwartier?

75' tweede helft, minuut 75. Vervanging bij KV Mechelen, Igor De Camargo erin, Geoffry Hairemans eruit wissel Geoffry Hairemans Igor De Camargo

75' tweede helft, minuut 75. Vervanging bij KV Mechelen, Aster Vranckx erin, Gustav Engvall eruit wissel Gustav Engvall Aster Vranckx

72' tweede helft, minuut 72. KV Mechelen lijkt wakker geschud door de tegengoal en probeert weer wat op te schuiven, maar het blijft toch wachten op Mechels doelgevaar. . KV Mechelen lijkt wakker geschud door de tegengoal en probeert weer wat op te schuiven, maar het blijft toch wachten op Mechels doelgevaar.

69' tweede helft, minuut 69. Thoelen nu wel geklopt. Mohamed stuurt Thoelen de verkeerde kant uit en brengt Moeskroen lansgzij. En dat is niet onverdiend, op basis van wat de bezoekers al hebben laten zien in de tweede helft. . Thoelen nu wel geklopt Mohamed stuurt Thoelen de verkeerde kant uit en brengt Moeskroen lansgzij. En dat is niet onverdiend, op basis van wat de bezoekers al hebben laten zien in de tweede helft.

69' Doelpunt na strafschop tijdens tweede helft, minuut 69 door Dimitri Mohamed van Excel Moeskroen. 1, 1. penalty KV Mechelen Excel Moeskroen einde 1 1

67' tweede helft, minuut 67. Penalty voor Moeskroen! Een doorgekopte hoekschop van Moeskroen gaat tegen de arm van Schoofs. Vergoote wijst naar de stip: penalty! . Penalty voor Moeskroen! Een doorgekopte hoekschop van Moeskroen gaat tegen de arm van Schoofs. Vergoote wijst naar de stip: penalty!

65' tweede helft, minuut 65. Moeskroen blijft de meest aanvallende ploeg in deze tweede helft, KV Mechelen komt amper van de eigen helft af. Toch vreemd hoe een wedstrijdbeeld zo kan kantelen. . Moeskroen blijft de meest aanvallende ploeg in deze tweede helft, KV Mechelen komt amper van de eigen helft af. Toch vreemd hoe een wedstrijdbeeld zo kan kantelen.

62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij Excel Moeskroen, Beni Badibanga erin, Imad Faraj eruit wissel Imad Faraj Beni Badibanga

62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij Excel Moeskroen, Serge Tabekou erin, Xadas eruit wissel Xadas Serge Tabekou

61' tweede helft, minuut 61. Vervanging bij KV Mechelen, Marian Shved erin, Nikola Storm eruit wissel Nikola Storm Marian Shved

59' tweede helft, minuut 59. KV Mechelen heeft het lastig in de tweede helft en dus wordt er gewisseld: Shved staat klaar om in te vallen. . KV Mechelen heeft het lastig in de tweede helft en dus wordt er gewisseld: Shved staat klaar om in te vallen.

57' tweede helft, minuut 57. En weer Thoelen! Moeskroen stapelt de kansen op! Xadas schildert de bal op het hoofd van de vrijlopende Da Costa, die zijn kopbal gekeerd ziet door een uitstekende Thoelen. . En weer Thoelen! Moeskroen stapelt de kansen op! Xadas schildert de bal op het hoofd van de vrijlopende Da Costa, die zijn kopbal gekeerd ziet door een uitstekende Thoelen.

54' tweede helft, minuut 54. Thoelen en lat houden KVM recht. Een voorzet van Faraj waait bijna over Thoelen in doel, maar de doelman kan nog net in hoekschop duwen. Die wordt door Agouzoul tegen de lat gekopt. . Thoelen en lat houden KVM recht Een voorzet van Faraj waait bijna over Thoelen in doel, maar de doelman kan nog net in hoekschop duwen. Die wordt door Agouzoul tegen de lat gekopt.

53' tweede helft, minuut 53. Het is toch een ander gelaat dat Moeskroen laat zien na de pauze. Da Costa zet zich goed door in de zestien meter, maar kan vanuit een scherpe hoek niet op doel besluiten. . Het is toch een ander gelaat dat Moeskroen laat zien na de pauze. Da Costa zet zich goed door in de zestien meter, maar kan vanuit een scherpe hoek niet op doel besluiten.

49' tweede helft, minuut 49. Thoelen klemt. Opnieuw Moeskroen: ook Da Costa probeert het vanop afstand, geen probleem voor Thoelen. . Thoelen klemt Opnieuw Moeskroen: ook Da Costa probeert het vanop afstand, geen probleem voor Thoelen.

48' tweede helft, minuut 48. De eerste doelpoging na de pauze komt zowaar van de bezoekers. Olinga knalt vanuit de tweede lijn, Thoelen ziet de bal over en naast vliegen. . De eerste doelpoging na de pauze komt zowaar van de bezoekers. Olinga knalt vanuit de tweede lijn, Thoelen ziet de bal over en naast vliegen.

46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft. We zijn vertrokken voor de tweede helft! Kan Moeskroen de scheve situatie nog rechtzetten of gaat KV Mechelen gewoon door op zijn elan? . Tweede helft We zijn vertrokken voor de tweede helft! Kan Moeskroen de scheve situatie nog rechtzetten of gaat KV Mechelen gewoon door op zijn elan?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. Een dominant KV Mechelen leidt verdiend met 1-0 tegen Moeskroen. Een vroege goal van Walsh werd nog afgekeurd, het doelpunt van Mrabti kort voor de pauze telde wel. De bezoekers stelden daar bitter weinig tegenover. . Rust Een dominant KV Mechelen leidt verdiend met 1-0 tegen Moeskroen. Een vroege goal van Walsh werd nog afgekeurd, het doelpunt van Mrabti kort voor de pauze telde wel. De bezoekers stelden daar bitter weinig tegenover.



43' eerste helft, minuut 43. Peyre redt op de lijn. De thuisploeg ontsnapt aan de gelijkmaker als Thoelen een hoge vrije trap verkeerd inschat. Verdediger Peyre schiet zijn doelman te hulp en kopt weg voor de lijn. . Peyre redt op de lijn De thuisploeg ontsnapt aan de gelijkmaker als Thoelen een hoge vrije trap verkeerd inschat. Verdediger Peyre schiet zijn doelman te hulp en kopt weg voor de lijn.

42' eerste helft, minuut 42. Walsh kopt naast. KV Mechelen houdt het gaspedaal ingedrukt. Walsh klimt het hoogst bij een voorzet van Bijker, maar hij kan de bal niet tussen de palen knikken. . Walsh kopt naast KV Mechelen houdt het gaspedaal ingedrukt. Walsh klimt het hoogst bij een voorzet van Bijker, maar hij kan de bal niet tussen de palen knikken.

40' Gele kaart voor Saad Agouzoul van Excel Moeskroen tijdens eerste helft, minuut 40 Saad Agouzoul Excel Moeskroen

38' eerste helft, minuut 38. Mrabti nu wel met de 1-0. Na een pak gemiste kansen komt KV Mechelen dan toch verdiend op voorsprong. Engvall brengt laag voor doel vanaf de linkerkant, Mrabti duwt van dichtbij binnen: 1-0. Ook nu moet de VAR even een buitenspellijntje trekken, maar Mrabti bleef goed achter de bal en dus is er geen sprake van offside. . Mrabti nu wel met de 1-0 Na een pak gemiste kansen komt KV Mechelen dan toch verdiend op voorsprong. Engvall brengt laag voor doel vanaf de linkerkant, Mrabti duwt van dichtbij binnen: 1-0. Ook nu moet de VAR even een buitenspellijntje trekken, maar Mrabti bleef goed achter de bal en dus is er geen sprake van offside.

38' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 38 door Kerim Mrabti van KV Mechelen. 1, 0. goal KV Mechelen Excel Moeskroen einde 1 0

31' eerste helft, minuut 31. Opnieuw Koffi. Na alweer een gemiste counterpoging van Moeskroen gaat het snel naar de overkant. Schoofs rukt op met de bal aan de voet en viseert de benedenhoek, Koffi blijft foutloos. . Opnieuw Koffi Na alweer een gemiste counterpoging van Moeskroen gaat het snel naar de overkant. Schoofs rukt op met de bal aan de voet en viseert de benedenhoek, Koffi blijft foutloos.

28' eerste helft, minuut 28. Koffi met de redding! Weer niet voor de thuisploeg! Engvall kapt zijn mannetje uit en trapt met rechts, Koffi gooit zich lenig naar de bal en houdt zijn net schoon. . Koffi met de redding! Weer niet voor de thuisploeg! Engvall kapt zijn mannetje uit en trapt met rechts, Koffi gooit zich lenig naar de bal en houdt zijn net schoon.

26' eerste helft, minuut 26. Opnieuw KV Mechelen: Koffi heeft de nodige moeite met een lage voorzet van Mrabti. . Opnieuw KV Mechelen: Koffi heeft de nodige moeite met een lage voorzet van Mrabti.

21' eerste helft, minuut 21. Engvall naast. KV Mechelen morst nu toch met de kansen. Kabore levert een uitstekende voorzet af voor Engvall, die bij de tweede paal naast besluit. . Engvall naast KV Mechelen morst nu toch met de kansen. Kabore levert een uitstekende voorzet af voor Engvall, die bij de tweede paal naast besluit.

19' eerste helft, minuut 19. Uithaal van Storm. Storm knijpt op snelheid naar binnen vanaf de linkerkant en haalt uit met rechts, zijn schot blijft binnen het bereik van Koffi. . Uithaal van Storm Storm knijpt op snelheid naar binnen vanaf de linkerkant en haalt uit met rechts, zijn schot blijft binnen het bereik van Koffi.



17' eerste helft, minuut 17. Moeskroen loert op de counter. Onana heeft alle tijd en ruimte om voor te zetten, Thoelen onderschept de bal in twee tijden. . Moeskroen loert op de counter. Onana heeft alle tijd en ruimte om voor te zetten, Thoelen onderschept de bal in twee tijden.

12' eerste helft, minuut 12. De thuisploeg is baas in de partij. Schoofs pakt uit met een lekkere panna tegen de achterlijn, maar kan geen ploegmaat voor doel bedienen. . De thuisploeg is baas in de partij. Schoofs pakt uit met een lekkere panna tegen de achterlijn, maar kan geen ploegmaat voor doel bedienen.

8' eerste helft, minuut 8. KV Mechelen blijft niet bij de pakken zitten. Hairemans vuurt een serieuze kogel af richting de linkerbovenhoek, Koffi ziet de bal nipt langs zijn kooi vliegen. . KV Mechelen blijft niet bij de pakken zitten. Hairemans vuurt een serieuze kogel af richting de linkerbovenhoek, Koffi ziet de bal nipt langs zijn kooi vliegen.

6' Geen doelpunt! De VAR gooit roet in het eten: het doelpunt wordt afgekeurd wegens buitenspel van Engvall, de man van de assist. . eerste helft, minuut 6. Geen doelpunt! De VAR gooit roet in het eten: het doelpunt wordt afgekeurd wegens buitenspel van Engvall, de man van de assist.

5' eerste helft, minuut 5. Walsh met de snelle goal. KV Mechelen kent een droomstart tegen Moeskroen. Een hoekschop van Hairemans valt via een tussenstation precies voor de voet van Sandy Walsh, die van dichtbij in doel kan duwen. . Walsh met de snelle goal KV Mechelen kent een droomstart tegen Moeskroen. Een hoekschop van Hairemans valt via een tussenstation precies voor de voet van Sandy Walsh, die van dichtbij in doel kan duwen.

4' eerste helft, minuut 4. De eerste dreiging komt van KV Mechelen. Mrabti snelt de rechterflank uit en dwingt een hoekschop af. . De eerste dreiging komt van KV Mechelen. Mrabti snelt de rechterflank uit en dwingt een hoekschop af.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Ref Jasper Vergoote fluit de wedstrijd op gang, het zijn de bezoekers die mogen aftrappen. . Aftrap Ref Jasper Vergoote fluit de wedstrijd op gang, het zijn de bezoekers die mogen aftrappen.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:17 vooraf, 20 uur 17. Statistieken. Op speeldag 2 won KV Mechelen op het veld van Moeskroen, dankzij een penaltygoal van Storm: 0-1. Als we verder teruggaan in de tijd, zien we dat Moeskroen van zijn laatste 6 uitmatchen Achter de Kazerne er maar 1 kon winnen. . Statistieken Op speeldag 2 won KV Mechelen op het veld van Moeskroen, dankzij een penaltygoal van Storm: 0-1. Als we verder teruggaan in de tijd, zien we dat Moeskroen van zijn laatste 6 uitmatchen Achter de Kazerne er maar 1 kon winnen.

19:53 vooraf, 19 uur 53. Vranckx op de bank bij KVM. Bij KV Mechelen nog geen Wouter Vrancken. De T1 blijft in quarantaine na een coronabesmetting. In de basisopstelling van Malinwa noteren we twee wissels: Kabore en Engvall komen in de ploeg. Vranckx verhuist naar de bank, Bateau is in laatste instantie afgevallen. . Vranckx op de bank bij KVM Bij KV Mechelen nog geen Wouter Vrancken. De T1 blijft in quarantaine na een coronabesmetting. In de basisopstelling van Malinwa noteren we twee wissels: Kabore en Engvall komen in de ploeg. Vranckx verhuist naar de bank, Bateau is in laatste instantie afgevallen.

19:45 vooraf, 19 uur 45. Ciranni terug uit schorsing. Jorge Simao heeft weinig redenen om aan zijn elftal te sleutelen na de zege op het veld van Standard. Enkel de vorige week geschorste Ciranni keert terug in de ploeg, ten koste van Quirynen. . Ciranni terug uit schorsing Jorge Simao heeft weinig redenen om aan zijn elftal te sleutelen na de zege op het veld van Standard. Enkel de vorige week geschorste Ciranni keert terug in de ploeg, ten koste van Quirynen.

19:41 vooraf, 19 uur 41. Vooraf. KV Mechelen en Moeskroen sluiten speeldag 19 af met een onvervalste kelderkraker. Beide ploegen delen momenteel de laatste plek met STVV en kunnen met een overwinning een uitstekende zaak doen in de strijd om het behoud. . Vooraf KV Mechelen en Moeskroen sluiten speeldag 19 af met een onvervalste kelderkraker. Beide ploegen delen momenteel de laatste plek met STVV en kunnen met een overwinning een uitstekende zaak doen in de strijd om het behoud.

19:41 - Vooraf Vooraf, 19 uur 41

Opstelling KV Mechelen. Yannick Thoelen, Issa Kabore, Thibaut Peyre, Sandy Walsh, Lucas Bijker, Geoffry Hairemans, Joachim Van Damme, Rob Schoofs, Nikola Storm, Gustav Engvall, Kerim Mrabti Opstelling KV Mechelen Kerim Mrabti, Gustav Engvall, Nikola Storm, Rob Schoofs, Joachim Van Damme, Geoffry Hairemans, Lucas Bijker, Sandy Walsh, Thibaut Peyre, Issa Kabore, Yannick Thoelen

Opstelling Excel Moeskroen. Hervé Koffi, Alessandro Ciranni, Matías Silvestre, Saad Agouzoul, Dimitri Mohamed, Imad Faraj, Deni Hocko, Xadas, Jean Onana, Fabrice Olinga, Nuno Da Costa Opstelling Excel Moeskroen Nuno Da Costa, Fabrice Olinga, Jean Onana, Xadas, Deni Hocko, Imad Faraj, Dimitri Mohamed, Saad Agouzoul, Matías Silvestre, Alessandro Ciranni, Hervé Koffi