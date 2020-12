Racing Genk laat punten liggen tegen Waasland-Beveren

Racing Genk - Waasland-Beveren in een notendop:

Onuachu en Koita maken hun faam waar

Het waren de bezoekers uit het Waasland die het best aan de wedstrijd begonnen. Koita vuurde al snel een eerste waarschuwingsschot af, Genk-doelman Vukovic pareerde met de vuisten.

Racing Genk, met de afscheidnemende Maehle op de bank, kwam langzaam op dreef, om dan halverwege de eerste helft plots genadeloos toe te slaan. Met een paar snelle tikken werd Onuachu vrijgespeeld voor doel, en de topschutter werkte beheerst af met een stifter over Jackers.

Genk drukte meteen door en was dicht bij de 2-0 toen een schot van Bongonda de buitenkant van de paal trof. Waasland-Beveren moest even naar adem happen, maar kon de schade beperken tot één tegendoelpunt.

Kort voor de rust was het toch weer de onvermijdelijke Koita die de bakens verzette voor Waasland-Beveren. Zijn tweede uithaal van de wedstrijd was nog een prooi voor Vukovic, maar de derde was de goede. Hij vlamde een vrije trap op indrukwekkende wijze tegen de touwen: 1-1.