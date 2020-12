Antwerp wuift Leko uit met comeback tegen Charleroi

Antwerp - Charleroi in een notendop

Wedstrijd komt bijzonder traag op gang

Vooral Charleroi haalde er waar het kon de vaart uit. Op afzwaaiers van Refaelov en Benchaib na viel er lange tijd niks te beleven op de Bosuil. Buta kon wel bijna prikken omdat Kayembe voor zijn eigen doel ging dribbelen. Even later liet Haroun een doorgeschoten voorzet van zijn voet springen.

Invallers doen het voor veerkrachtig Antwerp

Belhocine bracht voor de tweede helft Berahino en die wissel loonde snel. De Burundees had wel wat meeval, want zijn voorzet verdween via de onderbuik van Seck achter Butez in doel. Een achterstand ophalen tegen Charleroi is geen pretje en dus zat Antwerp in de problemen.

De thuisploeg liet zich echter niet ontmoedigen. Invaller Miyoshi stelde Penneteau op de proef met een strakke volley en pechvogel Seck kopte tegen de kruising. Terwijl het veld door de stromende regen steeds zwaarder werd, bleef Antwerp onophoudelijk drukken. The Great Old werd voor zijn inzet beloond. Juklerød en Benavente, nog twee wissels, sloegen de handen in elkaar bij de 1-1.

Enkele minuten later had Antwerp de boel helemaal omgekeerd. Dessoleil kon een diepe bal enkel lichtjes van richting veranderen en Mbokani liep precies op de juiste plek om Penneteau te verslaan. Charleroi moest plots helemaal omschakelen, maar kwam niet verder dan een geblokt schot van Gholizadeh.

Antwerp sluit het jaar dus af met een belangrijke zege. Mogelijk een leuk afscheidscadeau van coach Ivan Leko, die een lucratief Chinees aanbod in overweging neemt. Charleroi laat na om een rechtstreekse concurrent terug te slaan, maar blijft sowieso tot 2021 in de top drie.