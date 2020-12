AA Gent danst weer als vanouds en haalt Waasland-Beveren van zijn wolk

22:51 einde, 22 uur 51. EINDE. Gent wint met duidelijke 3-0-cijfers van Waasland-Beveren en boekt z'n 2e overwinning op rij. De bezoekers weten weer wat verliezen is na een 13 op 15. . EINDE Gent wint met duidelijke 3-0-cijfers van Waasland-Beveren en boekt z'n 2e overwinning op rij. De bezoekers weten weer wat verliezen is na een 13 op 15.

90+1' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 91 door Osman Bukari van KAA Gent. 3, 0. goal KAA Gent Waasland-Beveren einde 3 0

90' tweede helft, minuut 90. Bukari verzilvert sterke partij! In blessuretijd maakt Gent er dan toch nog 3-0 van. Na een steal van Kleindienst, kan Bukari op de zestien af. De Ghanees twijfelt niet en schiet de bal precies in de hoek. De kers op de taart voor Vanhaezebrocuk & co. . Bukari verzilvert sterke partij! In blessuretijd maakt Gent er dan toch nog 3-0 van. Na een steal van Kleindienst, kan Bukari op de zestien af. De Ghanees twijfelt niet en schiet de bal precies in de hoek. De kers op de taart voor Vanhaezebrocuk & co.

89' tweede helft, minuut 89. Vervanging bij KAA Gent, Tim Kleindienst erin, Vadis Odjidja Ofoe eruit wissel Vadis Odjidja Ofoe Tim Kleindienst

88' tweede helft, minuut 88. Odjidja mag gaan rusten. Odjidja gaat naar de kant voor Kleindienst. De aanvoerder mag terugblikken op een sterke partij en kan zich nu volop focussen op de clash met Club Brugge. . Odjidja mag gaan rusten Odjidja gaat naar de kant voor Kleindienst. De aanvoerder mag terugblikken op een sterke partij en kan zich nu volop focussen op de clash met Club Brugge.

88' tweede helft, minuut 88. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1339324158228967425

85' tweede helft, minuut 85. Slordige Jaremtsjoek. Een veelbelovende counter wordt abrupt ten einde gebracht door een slordige pass van Jaremtsjoek. De spits is wat uit de wedstrijd verdwenen, maar heeft toch alweer z'n doelpuntje beet. . Slordige Jaremtsjoek Een veelbelovende counter wordt abrupt ten einde gebracht door een slordige pass van Jaremtsjoek. De spits is wat uit de wedstrijd verdwenen, maar heeft toch alweer z'n doelpuntje beet.

84' tweede helft, minuut 84. Waasland-Beveren komt toch wat beter in de wedstrijd en steekt de neus aan het venster. Gent loert op de counter om de wedstrijd helemaal in een defintieve plooi te leggen. . Waasland-Beveren komt toch wat beter in de wedstrijd en steekt de neus aan het venster. Gent loert op de counter om de wedstrijd helemaal in een defintieve plooi te leggen.

83' tweede helft, minuut 83. Vervanging bij KAA Gent, Elisha Owusu erin, Sven Kums eruit wissel Sven Kums Elisha Owusu

81' tweede helft, minuut 81. Jackers met een gelukje. Daar is Gent dan toch nog eens! Bukari legt de bal af voor Odjidja, die zijn kans gaat vanop afstand. Jackers brengt uiteindelijk in 2 tijden redding. . Jackers met een gelukje Daar is Gent dan toch nog eens! Bukari legt de bal af voor Odjidja, die zijn kans gaat vanop afstand. Jackers brengt uiteindelijk in 2 tijden redding.

80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij Waasland-Beveren, Jordan Faucher erin, Alexis Gamboa eruit wissel Alexis Gamboa Jordan Faucher

78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij KAA Gent, Dino Arslanagic erin, Andreas Hanche-Olsen eruit wissel Andreas Hanche-Olsen Dino Arslanagic

74' tweede helft, minuut 74. Heymans mist! Koita zet Heymans met een knappe borstpass alleen op weg naar doel. Bolat twijfelt, maar Heymans zet de bal onbegrijpelijk naast de verkeerde kant van de paal. Dit had de aansluitingstreffer moeten zijn. . Heymans mist! Koita zet Heymans met een knappe borstpass alleen op weg naar doel. Bolat twijfelt, maar Heymans zet de bal onbegrijpelijk naast de verkeerde kant van de paal. Dit had de aansluitingstreffer moeten zijn.

73' Blessure. Koita tovert nog eens een knappe individuele actie uit zijn schoenen, maar wordt dan tegen de grond gewerkt. De herhaling toont dat de aanvaller ook nog een schoen in het gelaat kreeg. Pijnlijk! . tweede helft, minuut 73. Blessure Koita tovert nog eens een knappe individuele actie uit zijn schoenen, maar wordt dan tegen de grond gewerkt. De herhaling toont dat de aanvaller ook nog een schoen in het gelaat kreeg. Pijnlijk!

72' tweede helft, minuut 72. Het antwoord van de bezoekers laat voorlopig op zich wachten. Gent heeft de wedstrijd onder controle en lijkt op weg naar z'n 2e overwinning op rij. . Het antwoord van de bezoekers laat voorlopig op zich wachten. Gent heeft de wedstrijd onder controle en lijkt op weg naar z'n 2e overwinning op rij.

72' tweede helft, minuut 72. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1339321124040175616

68' tweede helft, minuut 68. Koita met de punter. Na een knappe lange bal van Frey duikt Koita de zestien in. De aanvaller ontdoet zich al vallend van 2 verdedigers, maar puntert de bal dan over de kooi van Bolat. . Koita met de punter Na een knappe lange bal van Frey duikt Koita de zestien in. De aanvaller ontdoet zich al vallend van 2 verdedigers, maar puntert de bal dan over de kooi van Bolat.

67' Gele kaart voor Michael Frey van Waasland-Beveren tijdens tweede helft, minuut 67 Michael Frey Waasland-Beveren

66' tweede helft, minuut 66. Bukari laat Gamboa nog maar eens ter plekke achter en zoekt dan Odjidja in de zestien. De aanvoerder kan net niet bij de bal, maar forceert wel nog een hoekschop. . Bukari laat Gamboa nog maar eens ter plekke achter en zoekt dan Odjidja in de zestien. De aanvoerder kan net niet bij de bal, maar forceert wel nog een hoekschop.

64' tweede helft, minuut 64. Mohammadi zet de motor nog eens aan en zoekt dan het hoofd van Jaremtsjoek. De spits moet achteruit leunen, waardoor hij geen kracht kan geven aan zijn kopbal. . Mohammadi zet de motor nog eens aan en zoekt dan het hoofd van Jaremtsjoek. De spits moet achteruit leunen, waardoor hij geen kracht kan geven aan zijn kopbal.

63' tweede helft, minuut 63. Frey ontdoet zich knap van Nurio en brengt de bal dan voor doel. De Zwitser kan geen ploeggenoot bereiken, waardoor Hanche-Olsen nog kan wegwerken. . Frey ontdoet zich knap van Nurio en brengt de bal dan voor doel. De Zwitser kan geen ploeggenoot bereiken, waardoor Hanche-Olsen nog kan wegwerken.

61' Gele kaart voor Andreas Hanche-Olsen van KAA Gent tijdens tweede helft, minuut 61 Andreas Hanche-Olsen KAA Gent

57' tweede helft, minuut 57. Sterke Bukari. Osman Bukari is al een hele wedstrijd een gesel voor de bezoekende defensie. Via z'n startsnelheid bezorgde de Ghanees enkele verdedigers al een stevige verkoudheid. . Sterke Bukari Osman Bukari is al een hele wedstrijd een gesel voor de bezoekende defensie. Via z'n startsnelheid bezorgde de Ghanees enkele verdedigers al een stevige verkoudheid.

53' tweede helft, minuut 53.

52' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 52 door Roman Jaremtsjoek van KAA Gent. 2, 0. goal KAA Gent Waasland-Beveren einde 2 0

52' tweede helft, minuut 52. 2-0 Jaremtsjoek! Odjidja stuurt Bukari met een knappe pass het straatje in. De Ghanees is niet egoïstisch en legt de bal nog af voor spitsbroer Jaremtsjoek. Gent heeft z'n dubbele voorsprong eindelijk te pakken. . 2-0 Jaremtsjoek! Odjidja stuurt Bukari met een knappe pass het straatje in. De Ghanees is niet egoïstisch en legt de bal nog af voor spitsbroer Jaremtsjoek. Gent heeft z'n dubbele voorsprong eindelijk te pakken.

50' tweede helft, minuut 50. Gretiger Waasland-Beveren. Gent lijkt het toch niet onder de markt te hebben in deze 2e helft. De precisie ontbreekt bij de thuisploeg en Waasland-Beveren eist de bal steeds meer op. . Gretiger Waasland-Beveren Gent lijkt het toch niet onder de markt te hebben in deze 2e helft. De precisie ontbreekt bij de thuisploeg en Waasland-Beveren eist de bal steeds meer op.

50' Wiegel is tijdens de rust in de kleedkamer gebleven, Schryvers is zijn vervanger. tweede helft, minuut 50. Wiegel is tijdens de rust in de kleedkamer gebleven, Schryvers is zijn vervanger. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1339315860968792066

48' tweede helft, minuut 48. Even paniek in de tent bij Gent. Een hoge bal in de zestien, wordt door Nurio in hoekschop verwerkt. De verdediger stond nochtans niet onder druk. . Even paniek in de tent bij Gent. Een hoge bal in de zestien, wordt door Nurio in hoekschop verwerkt. De verdediger stond nochtans niet onder druk.

46' tweede helft, minuut 46. Waasland-Beveren lijkt scherper uit de kleedkamer te zijn gekomen. Vukcevic brengt de bal voor doel, maar kan niemand bereiken. . Waasland-Beveren lijkt scherper uit de kleedkamer te zijn gekomen. Vukcevic brengt de bal voor doel, maar kan niemand bereiken.

46' tweede helft, minuut 46. TWEEDE HELFT. De bezoekers brengen de 2e helft weer op gang. Kunnen ze een nederlaag nog vermijden of boekt Gent z'n 2e zege op rij? . TWEEDE HELFT De bezoekers brengen de 2e helft weer op gang. Kunnen ze een nederlaag nog vermijden of boekt Gent z'n 2e zege op rij?



46' tweede helft, minuut 46. Vervanging bij Waasland-Beveren, Jur Schryvers erin, Andreas Wiegel eruit wissel Andreas Wiegel Jur Schryvers

45' tweede helft tweede helft, minuut 45 match begonnen

21:52 rust, 21 uur 52. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1339312431345115138

21:48 rust, 21 uur 48. RUST. Gent trekt met een 1-0-voorsprong de kleedkamer in. De thuisploeg voetbalde vrank en vrij en liet enkele goede kansen onbenut. Op slag van rust werd de 2-0 van Mohammadi ook nog afgevlagd wegens buitenspel. . RUST Gent trekt met een 1-0-voorsprong de kleedkamer in. De thuisploeg voetbalde vrank en vrij en liet enkele goede kansen onbenut. Op slag van rust werd de 2-0 van Mohammadi ook nog afgevlagd wegens buitenspel.

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. Mohammi scoort vanuit buitenspel. Na een snedige aanval vindt Vadis Mohammadi aan de 2e paal. De Iraniër kopt de bal tegen de netten, maar staat net buitenspel. Geen 2-0 voor Gent. . Mohammi scoort vanuit buitenspel Na een snedige aanval vindt Vadis Mohammadi aan de 2e paal. De Iraniër kopt de bal tegen de netten, maar staat net buitenspel. Geen 2-0 voor Gent.

42' eerste helft, minuut 42. Kums pakt opnieuw uit met een slim passje voor Castro-Montes. De voorzet van de rechtsachter laat aan de wensen over, waardoor er geen nieuwe kans komt voor de thuisploeg. . Kums pakt opnieuw uit met een slim passje voor Castro-Montes. De voorzet van de rechtsachter laat aan de wensen over, waardoor er geen nieuwe kans komt voor de thuisploeg.

42' Wonderdokter Vanhaezebrouck? eerste helft, minuut 42. Wonderdokter Vanhaezebrouck? Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1339308904430379008

39' eerste helft, minuut 39. Ook Gent lijkt de voet even van het gaspedaal te halen. Waasland-Beveren kan even ademhalen en probeert op te schuiven. . Ook Gent lijkt de voet even van het gaspedaal te halen. Waasland-Beveren kan even ademhalen en probeert op te schuiven.

37' Gele kaart voor Andreas Wiegel van Waasland-Beveren tijdens eerste helft, minuut 37 Andreas Wiegel Waasland-Beveren

34' eerste helft, minuut 34. Zoekende bezoekers. Het blijft voorlopig wachten op een reactie van de bezoekers. Op een ongevaarlijke kopbal na zijn de manschappen van Hayen niet meer in de buurt van Bolat gekomen. . Zoekende bezoekers Het blijft voorlopig wachten op een reactie van de bezoekers. Op een ongevaarlijke kopbal na zijn de manschappen van Hayen niet meer in de buurt van Bolat gekomen.

32' eerste helft, minuut 32. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1339307446217678852

32' eerste helft, minuut 32. Vervanging bij Waasland-Beveren, Andrija Vukcevic erin, Serge Leuko eruit wissel Serge Leuko Andrija Vukcevic

31' eerste helft, minuut 31.

30' eerste helft, minuut 30. Einde verhaal voor Leuko. Ondertussen lijkt de wedstrijd van Leuko erop te zitten. Uit de herhaling blijkt dat de Kameroener zonder contact neergaat. Vukcevic is zijn vervanger. . Einde verhaal voor Leuko Ondertussen lijkt de wedstrijd van Leuko erop te zitten. Uit de herhaling blijkt dat de Kameroener zonder contact neergaat. Vukcevic is zijn vervanger.

29' eerste helft, minuut 29. De paal zegt 'neen' tegen Bukari. Na een knappe pass van Kums glipt Bukari door de buitenspelval. De Ghanees zet de stevige Leuko simpel aan de kant, maar trapt dan opnieuw tegen de paal. Gent laat de dubbele voorsprong liggen. . De paal zegt 'neen' tegen Bukari Na een knappe pass van Kums glipt Bukari door de buitenspelval. De Ghanees zet de stevige Leuko simpel aan de kant, maar trapt dan opnieuw tegen de paal. Gent laat de dubbele voorsprong liggen.

27' eerste helft, minuut 27. Opnieuw Jackers! Gent gaat door op z'n elan. Na een knappe aanname bedient Jaremtsjoek Odjidja. De aanvoerder geraakt tot twee maal toe echter niet voorbij Jackers. . Opnieuw Jackers! Gent gaat door op z'n elan. Na een knappe aanname bedient Jaremtsjoek Odjidja. De aanvoerder geraakt tot twee maal toe echter niet voorbij Jackers.

25' eerste helft, minuut 25.

25' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 25 door Alessio Castro-Montes van KAA Gent. 1, 0. goal KAA Gent Waasland-Beveren einde 1 0

25' eerste helft, minuut 25. 1-0 Castro-Montes! Na een aanval via verschillende stationnetjes stuurt Odjidja Castro-Montes op doel af. De rechtsachter blijft koel en schuift de verdiende 1-0 voorbij Jackers. . 1-0 Castro-Montes! Na een aanval via verschillende stationnetjes stuurt Odjidja Castro-Montes op doel af. De rechtsachter blijft koel en schuift de verdiende 1-0 voorbij Jackers.

23' eerste helft, minuut 23. Een voorzet van Mohammadi belandt op het hoofd van Odjidja. De Gentse aanvoerder kan echter niet voldoende kracht achter zijn kopbal zetten, waardoor Jackers de bal simpel kan oprapen. . Een voorzet van Mohammadi belandt op het hoofd van Odjidja. De Gentse aanvoerder kan echter niet voldoende kracht achter zijn kopbal zetten, waardoor Jackers de bal simpel kan oprapen.

22' Het spel van de thuisploeg kan voorlopig wel bekoren. eerste helft, minuut 22. Het spel van de thuisploeg kan voorlopig wel bekoren. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1339304914997141511

20' eerste helft, minuut 20. Jackers redt knap! Na een nieuwe vlotte combinatie kan Jaremtsjoek het van dichtbij proberen. Jammer genoeg voor de spits pakt Jackers uit met een knappe reflex. . Jackers redt knap! Na een nieuwe vlotte combinatie kan Jaremtsjoek het van dichtbij proberen. Jammer genoeg voor de spits pakt Jackers uit met een knappe reflex.

19' eerste helft, minuut 19. Ondanks de knappe poging van Heymans heeft Gent toch zeker het meeste balbezit. 74% voor de thuisploeg tegenover 26% voor de bezoekers. . Ondanks de knappe poging van Heymans heeft Gent toch zeker het meeste balbezit. 74% voor de thuisploeg tegenover 26% voor de bezoekers.

18' eerste helft, minuut 18. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1339303880514039811

16' eerste helft, minuut 16. Leuk openingskwartier. We zijn 15 minuten ver in de wedstrijd en hebben al een paar mooie kansen kunnen noteren. Beide ploegen raakten ook al het doelkader. Heymans mikte de bal op de lat, terwijl Bukari's poging tegen de paal eindigde. . Leuk openingskwartier We zijn 15 minuten ver in de wedstrijd en hebben al een paar mooie kansen kunnen noteren. Beide ploegen raakten ook al het doelkader. Heymans mikte de bal op de lat, terwijl Bukari's poging tegen de paal eindigde.

14' eerste helft, minuut 14. Bukari op de paal. Na een knappe combinatie tussen Jaremtsjoek en Bukari probeert de Ghanees de bal met z'n rechter voorbij Jackers te krullen. De poging van de aanvaller strandt tegen de paal. . Bukari op de paal Na een knappe combinatie tussen Jaremtsjoek en Bukari probeert de Ghanees de bal met z'n rechter voorbij Jackers te krullen. De poging van de aanvaller strandt tegen de paal.

13' eerste helft, minuut 13. Koita op Bolat! Koita dringt het strafschopgebied binnen en probeert het dan met z'n linker. Bolat heeft een knappe voetreflex in huis en houdt de 0-0 op het bord. . Koita op Bolat! Koita dringt het strafschopgebied binnen en probeert het dan met z'n linker. Bolat heeft een knappe voetreflex in huis en houdt de 0-0 op het bord.

12' eerste helft, minuut 12. Gent probeert te reageren, maar slaagt er voorlopig niet in echte kansen in elkaar te knutselen. De defensieve organisatie van de bezoekers staat als een huis, dat is duidelijk. . Gent probeert te reageren, maar slaagt er voorlopig niet in echte kansen in elkaar te knutselen. De defensieve organisatie van de bezoekers staat als een huis, dat is duidelijk.

10' eerste helft, minuut 10. Heymans met een schicht! Na knullig balverlies van Dorsch gaat Heymans meteen z'n kans vanop afstand. De knappe poging van de spits sterft op de onderkant van de lat. Bolat komt met de schrik vrij. . Heymans met een schicht! Na knullig balverlies van Dorsch gaat Heymans meteen z'n kans vanop afstand. De knappe poging van de spits sterft op de onderkant van de lat. Bolat komt met de schrik vrij.

7' eerste helft, minuut 7. Bij Gent beseffen ze dat man-in-vorm Koita geen ruimte mag krijgen. De aanvaller komt een eerste keer aan de bal, maar wordt meteen tegen de grond gewerkt door Ngadeu. . Bij Gent beseffen ze dat man-in-vorm Koita geen ruimte mag krijgen. De aanvaller komt een eerste keer aan de bal, maar wordt meteen tegen de grond gewerkt door Ngadeu.

5' eerste helft, minuut 5. Afwachtend begin. Het blijft voorlopig nog wachten op de eerste echte doelkans. De bezoekers wachten rustig af en zullen vooral via de omschakeling gevaarlijk willen zijn. . Afwachtend begin Het blijft voorlopig nog wachten op de eerste echte doelkans. De bezoekers wachten rustig af en zullen vooral via de omschakeling gevaarlijk willen zijn.

3' eerste helft, minuut 3. Castro-Montes zwiept de bal een eerste keer voor doel richting Mohammadi. De Iraniër kan net niet bij de bal en begaat vervolgens een lichte duwfout. . Castro-Montes zwiept de bal een eerste keer voor doel richting Mohammadi. De Iraniër kan net niet bij de bal en begaat vervolgens een lichte duwfout.

2' eerste helft, minuut 2. Het is de thuisploeg die de bal opeist in de openingsminuten. Waasland-Beveren probeert de thuisploeg in blok op te vangen. . Het is de thuisploeg die de bal opeist in de openingsminuten. Waasland-Beveren probeert de thuisploeg in blok op te vangen.

1' eerste helft, minuut 1. De bal rolt in de Ghelamco Arena! Gent heeft de wedstrijd zonet op gang gebracht. Boekt Waasland-Beveren een 4e overwinning op rij of steekt de thuisploeg daar een stokje voor? . De bal rolt in de Ghelamco Arena! Gent heeft de wedstrijd zonet op gang gebracht. Boekt Waasland-Beveren een 4e overwinning op rij of steekt de thuisploeg daar een stokje voor?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:49 vooraf, 20 uur 49. Zulte Waregem wint van Antwerp. Ondertussen heeft Zulte Waregem zonet met 0-1 gewonnen tegen Antwerp. De manschappen van Francky Dury doen een uitstekende zaak in het klassement en komen (voorlopig) op gelijke hoogte van Waasland-Beveren. Mits een overwinning kunnen de bezoekers wel nog over Gent springen vanavond. De thuisploeg heeft maar 1 puntje meer dan Waasland-Beveren. . Zulte Waregem wint van Antwerp Ondertussen heeft Zulte Waregem zonet met 0-1 gewonnen tegen Antwerp. De manschappen van Francky Dury doen een uitstekende zaak in het klassement en komen (voorlopig) op gelijke hoogte van Waasland-Beveren. Mits een overwinning kunnen de bezoekers wel nog over Gent springen vanavond. De thuisploeg heeft maar 1 puntje meer dan Waasland-Beveren.

20:37 vooraf, 20 uur 37. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1339283121523585031

20:22 vooraf, 20 uur 22. Zorgt Koita opnieuw voor vuurwerk? Na de sterke reeks van zijn ploeg voert coach Nicky Hayen logischerwijs geen wijzigingen door in zijn basiselftal. De bezoekers verloren al 5 wedstrijden niet meer en willen daar zeker geen verandering inbrengen. Terwijl Jackers zijn netten vanavond zal proberen schoonhouden, is het voorin toch opnieuw uitkijken naar Koita. De aanvaller scoorde 5 doelpunten in z'n laatste 4 matchen en verkeert momenteel in topvorm. . Zorgt Koita opnieuw voor vuurwerk? Na de sterke reeks van zijn ploeg voert coach Nicky Hayen logischerwijs geen wijzigingen door in zijn basiselftal. De bezoekers verloren al 5 wedstrijden niet meer en willen daar zeker geen verandering inbrengen. Terwijl Jackers zijn netten vanavond zal proberen schoonhouden, is het voorin toch opnieuw uitkijken naar Koita. De aanvaller scoorde 5 doelpunten in z'n laatste 4 matchen en verkeert momenteel in topvorm.

20:21 vooraf, 20 uur 21. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1339287931287040000

20:14 vooraf, 20 uur 14. Roept Gent Waasland-Beveren een halt toe? Na een knappe reeks (13 op 15) wil Waasland-Beveren vandaag doorgaan op z'n elan. De ploeg van Nicky Hayen won ondertussen al 3 keer op rij en staat voorlopig op een 14e plaats in het klassement. Als de bezoekers zich in de veilige middenmoot willen nestelen, moet er vanavond wel gewonnen worden van KAA Gent. De Buffalo's wonnen vorige week zelf van Standard en willen die goede lijn straks maar al te graag doortrekken. . Roept Gent Waasland-Beveren een halt toe? Na een knappe reeks (13 op 15) wil Waasland-Beveren vandaag doorgaan op z'n elan. De ploeg van Nicky Hayen won ondertussen al 3 keer op rij en staat voorlopig op een 14e plaats in het klassement. Als de bezoekers zich in de veilige middenmoot willen nestelen, moet er vanavond wel gewonnen worden van KAA Gent. De Buffalo's wonnen vorige week zelf van Standard en willen die goede lijn straks maar al te graag doortrekken.

20:12 vooraf, 20 uur 12. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1339286114763501570

20:07 vooraf, 20 uur 07. Geen wijzigingen bij Gent. Na de 2-1-overwinning tegen Standard behoudt Hein Vanhaezebrouck het vertrouwen in de elf die vorige week aan de aftrap kwamen. Het duo Bukari-Jaremtsjoek mag dus opnieuw voor doelpunten proberen zorgen in de Ghelamco Arena. Een makkelijke opdracht wordt het vanavond alvast niet voor de thuisploeg. Na een 13 op 15 bulkt Waasland-Beveren namelijk van het vertrouwen. . Geen wijzigingen bij Gent Na de 2-1-overwinning tegen Standard behoudt Hein Vanhaezebrouck het vertrouwen in de elf die vorige week aan de aftrap kwamen. Het duo Bukari-Jaremtsjoek mag dus opnieuw voor doelpunten proberen zorgen in de Ghelamco Arena. Een makkelijke opdracht wordt het vanavond alvast niet voor de thuisploeg. Na een 13 op 15 bulkt Waasland-Beveren namelijk van het vertrouwen.

19:53 vooraf, 19 uur 53. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1339282009236103174

13:11 vooraf, 13 uur 11. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1339133872542539776

13:08 vooraf, 13 uur 08. Eén zege is nog niets. We hebben veel meer van die zeges om te kunnen opschuiven naar waar we willen zijn. Het is nog een lange weg. Hein Vanhaezebrouck. Eén zege is nog niets. We hebben veel meer van die zeges om te kunnen opschuiven naar waar we willen zijn. Het is nog een lange weg. Hein Vanhaezebrouck

13:06 vooraf, 13 uur 06. Vanhaezebrouck tempert vreugde na zege tegen Standard. Tegen Standard boekte AA Gent afgelopen zondag zijn eerste zege onder het nieuwe bewind van Hein Vanhaezebrouck. In zijn persbabbel voor de match tegen Waasland-Beveren temperde hij meteen de euforie. "De sfeer na zondag was goed, maar het is nog maar één zege, dat is niets. Op de plaats waar we staan doet het deugd, maar ook niet meer dan dat. We hebben veel meer van die zeges nodig om te kunnen opschuiven naar waar we willen zijn. Het is nog een lange weg." Gent is dan wel Europees uitgeschakeld, maar ook in de JPL wordt er door omstandigheden aan midweekmatchen gedaan. Niet evident voor de nieuwe coach om met de drukke agenda zijn systeem in zijn ploeg te slijpen. "Als je instapt in december, dan weet je dat. Normaal heb je bij nieuwjaar wel wat tijd, maar ook dat is dit jaar het geval niet. We zullen met mondjesmaat wat moeten meegeven en de spelers zullen hun best moeten doen om het op te pikken. Het is wat het is", besluit hij. . Vanhaezebrouck tempert vreugde na zege tegen Standard Tegen Standard boekte AA Gent afgelopen zondag zijn eerste zege onder het nieuwe bewind van Hein Vanhaezebrouck. In zijn persbabbel voor de match tegen Waasland-Beveren temperde hij meteen de euforie.

"De sfeer na zondag was goed, maar het is nog maar één zege, dat is niets. Op de plaats waar we staan doet het deugd, maar ook niet meer dan dat. We hebben veel meer van die zeges nodig om te kunnen opschuiven naar waar we willen zijn. Het is nog een lange weg."

Gent is dan wel Europees uitgeschakeld, maar ook in de JPL wordt er door omstandigheden aan midweekmatchen gedaan. Niet evident voor de nieuwe coach om met de drukke agenda zijn systeem in zijn ploeg te slijpen.

"Als je instapt in december, dan weet je dat. Normaal heb je bij nieuwjaar wel wat tijd, maar ook dat is dit jaar het geval niet. We zullen met mondjesmaat wat moeten meegeven en de spelers zullen hun best moeten doen om het op te pikken. Het is wat het is", besluit hij.

12:59 vooraf, 12 uur 59. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1339131449237254146

12:59 - Vooraf Vooraf, 12 uur 59

Opstelling KAA Gent. Sinan Bolat, Andreas Hanche-Olsen, Michael Ngadeu-Ngadjui, Núrio, Alessio Castro-Montes, Vadis Odjidja Ofoe, Niklas Dorsch, Sven Kums, Milad Mohammadi, Osman Bukari, Roman Jaremtsjoek Opstelling KAA Gent Roman Jaremtsjoek, Osman Bukari, Milad Mohammadi, Sven Kums, Niklas Dorsch, Vadis Odjidja Ofoe, Alessio Castro-Montes, Núrio, Michael Ngadeu-Ngadjui, Andreas Hanche-Olsen, Sinan Bolat

Opstelling Waasland-Beveren. Nordin Jackers, Alexis Gamboa, Dries Wuytens, Brendan Schoonbaert, Serge Leuko, Georges Mandjeck, Leonardo Bertone, Andreas Wiegel, Aboubakary Koita, Michael Frey, Daan Heymans Opstelling Waasland-Beveren Daan Heymans, Michael Frey, Aboubakary Koita, Andreas Wiegel, Leonardo Bertone, Georges Mandjeck, Serge Leuko, Brendan Schoonbaert, Dries Wuytens, Alexis Gamboa, Nordin Jackers