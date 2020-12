Cercle Brugge juicht, sakkert, veert op en treurt finaal tegen Charleroi

Cercle gaat na een spektakelwedstrijd met 3-4 onderuit tegen Charleroi. De thuisploeg ging rusten met een 2-0-voorsprong, maar in een knotsgekke 2e helft ging de vereniging uiteindelijk toch nog de boot in. Cercle blijft achter met 0 op 15, Charleroi pakt 6 op 6.

De bal blijft even hangen na de hoekschop, maar tot een doelkans komt de thuisploeg niet. De tijd begint te dringen.

Cercle komt zowaar nog opzetten in deze slotminuten en dwingt nog een hoekschop af. Didillon trekt mee naar voren.

87'

