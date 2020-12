Hattrick-held Henry zet Leuvense opmars naar top 4 door in Kortrijk

KV Kortrijk - OH Leuven in een notendop:

Slechte grasmat maakt aangename eerste helft onmogelijk

OHL won afgelopen dinsdag een inhaalmatch tegen Moeskroen en legde vorig weekend Cercle Brugge over de knie. De 6 op 6 leverde de Leuvenaars een plek in de top 5 op. Met een overwinning in en tegen Kortrijk kon het vanavond zelfs over Anderlecht naar de vierde plek springen. Kortrijk stond 9e en wilde aansluiting vinden met de eerste acht.



Goede bedoelingen aan weerskanten, maar wat we in de eerste helft te zien kregen kon je bezwaarlijk voetbal noemen. De slechte grasmat leende zich niet tot vlotte combinaties en ook het vechtvoetbal leverde amper kansjes op. Met wat goede wil konden we twee keer doelgevaar noteren: Mboyo miste zijn schot op aangeven van Ocansey voor Kortrijk, Mercier liet een stiftballetje op het dak van Ilic’ doel vallen aan de overzijde.